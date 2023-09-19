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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 14 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

صدى البلد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:


طماطم
من سعر : 9 الى سعر : 14

بطاطس
من سعر : 8.5 الى سعر : 12.5
 

بصل
من سعر : 15 الى سعر : 19

كوسة
من سعر : 8 الى سعر : 12


جزر بدون عروش
من سعر : 9 الى سعر : 17


فاصوليا
من سعر : 24 الى سعر : 34

باذنجان بلدي
من سعر : 2 الى سعر : 3.5


باذنجان رومي
من سعر : 2 الى سعر : 3


باذنجان ابيض
من سعر : 2 الى سعر : 3.5

فلفل رومي بلدى
من سعر : 8 الى سعر : 12

فلفل رومى صوب
من سعر : 8 الى سعر : 12

فلفل حامى بلدي
من سعر : 8 الى سعر : 12

فلفـل حامـى صـوب
من سعر : 8 الى سعر : 12

فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)
من سعر : 24 الى سعر : 34


ملوخية
من سعر : 2.5 الى سعر : 4.5

خيار صوب
من سعر : 8 الى سعر : 12

خيار بلدى
من سعر : 7 الى سعر : 11

بامية
من سعر : 29 الى سعر : 35

قلقاس
من سعر : 5 الى سعر : 10

بطاطا
من سعر : 4 الى سعر : 6

ثوم
من سعر : 24 الى سعر : 30

لفت
من سعر : 1.5 الى سعر : 2.5


بنجر
من سعر : 3 الى سعر : 5

قثاء
من سعر : 6 الى سعر : 9

زيتون تفاحى
من سعر : 26 الى سعر : 32

بيكول ومنزيل
من سعر : 18 الى سعر : 22

زيتون عزيزى لكويد
من سعر : 26 الى سعر : 32


دولسى وعاص
من سعر : 18 الى سعر : 22

عجيزى و شملالى
من سعر : 18 الى سعر : 22

خس كابوتشى
من سعر : 3 الى سعر : 5

كرنب (الواحدة 3 كيلو)
من سعر : 2.5 الى سعر : 3.5

كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو)
من سعر : 10 الى سعر : 0

كرنب احمر (الواحدة كيلو)
من سعر : 5 الى سعر : 0

قرنبيط (الواحدة 2 كيلو)
من سعر : 3 الى سعر : 4

بروكلى
من سعر : 5 الى سعر : 8

فجل احمر(الربطة كيلو)
من سعر : 3 الى سعر : 5

شبت (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140

بقدونس (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140

جرجير (100رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 14


كسبرة (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140

نعناع (100 رابطة كيلو)
من سعر : 7.5 الى سعر : 0

سلق (10 رابطات كيلو الرابطة)
من سعر : 7.5 الى سعر : 0

قرع عسل (الواحدة 6 كيلو)
من سعر : 18 الى سعر : 24

برتقال بلدى
من سعر : 7 الى سعر : 10

برتقال ابو سرة
من سعر : 8 الى سعر : 14

جريب فروت
من سعر : 3 الى سعر : 6

ليمون بلدى
من سعر : 5 الى سعر : 8


ليمون اضاليا
من سعر : 3 الى سعر : 6

عنب بناتى اصفر
من سعر : 18 الى سعر : 24


عنب بناتى احمر
من سعر : 18 الى سعر : 24

عنب كرمسن
من سعر : 18 الى سعر : 28

عنب رومى احمر
من سعر : 10 الى سعر : 18


تفاح مصرى
من سعر : 16 الى سعر : 26

تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو)
من سعر : 25 الى سعر : 35

تفاح سورى لبنانى
من سعر : 18 الى سعر : 28

بلح سمانى
من سعر : 5 الى سعر : 9

بلح زغلول
من سعر : 7 الى سعر : 13

بلح رملى
من سعر : 7 الى سعر : 11

بلح سلمى
من سعر : 10 الى سعر : 20


بلح بارحى
من سعر : 25 الى سعر : 40

بلح سيوى
من سعر : 30 الى سعر : 40

تين برشومى
من سعر : 10 الى سعر : 18

جوافة
من سعر : 10 الى سعر : 15

رمان
من سعر : 7 الى سعر : 15

كانتلوب
من سعر : 7 الى سعر : 15


كاكا
من سعر : 15 الى سعر : 20

مانجو عويس
من سعر : 27 الى سعر : 43

مانجو هندى
من سعر : 20 الى سعر : 34

مانجو تيمور
من سعر : 20 الى سعر : 34

مانجو زبدية
من سعر : 25 الى سعر : 28

مانجو بلدى
من سعر : 9 الى سعر : 15


مانجو فونس
من سعر : 20 الى سعر : 34


مانجو فص
من سعر : 30 الى سعر : 60


مانجو دبشه
من سعر : 15 الى سعر : 21

مانجو صديقة
من سعر : 18 الى سعر : 28

مانجو جولك
من سعر : 15 الى سعر : 21

مانجو سكرى
من سعر : 19 الى سعر : 25

مانجو بيض العجل
من سعر : 15 الى سعر : 21

مانجو سنارة
من سعر : 15 الى سعر : 21
 

 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء أسعار الخضراوات والفاكهة

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