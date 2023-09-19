الطماطم بـ 14 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:
طماطم
من سعر : 9 الى سعر : 14
بطاطس
من سعر : 8.5 الى سعر : 12.5
بصل
من سعر : 15 الى سعر : 19
كوسة
من سعر : 8 الى سعر : 12
جزر بدون عروش
من سعر : 9 الى سعر : 17
فاصوليا
من سعر : 24 الى سعر : 34
باذنجان بلدي
من سعر : 2 الى سعر : 3.5
باذنجان رومي
من سعر : 2 الى سعر : 3
باذنجان ابيض
من سعر : 2 الى سعر : 3.5
فلفل رومي بلدى
من سعر : 8 الى سعر : 12
فلفل رومى صوب
من سعر : 8 الى سعر : 12
فلفل حامى بلدي
من سعر : 8 الى سعر : 12
فلفـل حامـى صـوب
من سعر : 8 الى سعر : 12
فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)
من سعر : 24 الى سعر : 34
ملوخية
من سعر : 2.5 الى سعر : 4.5
خيار صوب
من سعر : 8 الى سعر : 12
خيار بلدى
من سعر : 7 الى سعر : 11
بامية
من سعر : 29 الى سعر : 35
قلقاس
من سعر : 5 الى سعر : 10
بطاطا
من سعر : 4 الى سعر : 6
ثوم
من سعر : 24 الى سعر : 30
لفت
من سعر : 1.5 الى سعر : 2.5
بنجر
من سعر : 3 الى سعر : 5
قثاء
من سعر : 6 الى سعر : 9
زيتون تفاحى
من سعر : 26 الى سعر : 32
بيكول ومنزيل
من سعر : 18 الى سعر : 22
زيتون عزيزى لكويد
من سعر : 26 الى سعر : 32
دولسى وعاص
من سعر : 18 الى سعر : 22
عجيزى و شملالى
من سعر : 18 الى سعر : 22
خس كابوتشى
من سعر : 3 الى سعر : 5
كرنب (الواحدة 3 كيلو)
من سعر : 2.5 الى سعر : 3.5
كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو)
من سعر : 10 الى سعر : 0
كرنب احمر (الواحدة كيلو)
من سعر : 5 الى سعر : 0
قرنبيط (الواحدة 2 كيلو)
من سعر : 3 الى سعر : 4
بروكلى
من سعر : 5 الى سعر : 8
فجل احمر(الربطة كيلو)
من سعر : 3 الى سعر : 5
شبت (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140
بقدونس (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140
جرجير (100رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 14
كسبرة (100 رابطة كيلو)
من سعر : 110 الى سعر : 140
نعناع (100 رابطة كيلو)
من سعر : 7.5 الى سعر : 0
سلق (10 رابطات كيلو الرابطة)
من سعر : 7.5 الى سعر : 0
قرع عسل (الواحدة 6 كيلو)
من سعر : 18 الى سعر : 24
برتقال بلدى
من سعر : 7 الى سعر : 10
برتقال ابو سرة
من سعر : 8 الى سعر : 14
جريب فروت
من سعر : 3 الى سعر : 6
ليمون بلدى
من سعر : 5 الى سعر : 8
ليمون اضاليا
من سعر : 3 الى سعر : 6
عنب بناتى اصفر
من سعر : 18 الى سعر : 24
عنب بناتى احمر
من سعر : 18 الى سعر : 24
عنب كرمسن
من سعر : 18 الى سعر : 28
عنب رومى احمر
من سعر : 10 الى سعر : 18
تفاح مصرى
من سعر : 16 الى سعر : 26
تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو)
من سعر : 25 الى سعر : 35
تفاح سورى لبنانى
من سعر : 18 الى سعر : 28
بلح سمانى
من سعر : 5 الى سعر : 9
بلح زغلول
من سعر : 7 الى سعر : 13
بلح رملى
من سعر : 7 الى سعر : 11
بلح سلمى
من سعر : 10 الى سعر : 20
بلح بارحى
من سعر : 25 الى سعر : 40
بلح سيوى
من سعر : 30 الى سعر : 40
تين برشومى
من سعر : 10 الى سعر : 18
جوافة
من سعر : 10 الى سعر : 15
رمان
من سعر : 7 الى سعر : 15
كانتلوب
من سعر : 7 الى سعر : 15
كاكا
من سعر : 15 الى سعر : 20
مانجو عويس
من سعر : 27 الى سعر : 43
مانجو هندى
من سعر : 20 الى سعر : 34
مانجو تيمور
من سعر : 20 الى سعر : 34
مانجو زبدية
من سعر : 25 الى سعر : 28
مانجو بلدى
من سعر : 9 الى سعر : 15
مانجو فونس
من سعر : 20 الى سعر : 34
مانجو فص
من سعر : 30 الى سعر : 60
مانجو دبشه
من سعر : 15 الى سعر : 21
مانجو صديقة
من سعر : 18 الى سعر : 28
مانجو جولك
من سعر : 15 الى سعر : 21
مانجو سكرى
من سعر : 19 الى سعر : 25
مانجو بيض العجل
من سعر : 15 الى سعر : 21
مانجو سنارة
من سعر : 15 الى سعر : 21