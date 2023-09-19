الطماطم بـ 14 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:



طماطم

من سعر : 9 الى سعر : 14

بطاطس

من سعر : 8.5 الى سعر : 12.5



بصل

من سعر : 15 الى سعر : 19



كوسة

من سعر : 8 الى سعر : 12



جزر بدون عروش

من سعر : 9 الى سعر : 17



فاصوليا

من سعر : 24 الى سعر : 34



باذنجان بلدي

من سعر : 2 الى سعر : 3.5



باذنجان رومي

من سعر : 2 الى سعر : 3



باذنجان ابيض

من سعر : 2 الى سعر : 3.5



فلفل رومي بلدى

من سعر : 8 الى سعر : 12



فلفل رومى صوب

من سعر : 8 الى سعر : 12



فلفل حامى بلدي

من سعر : 8 الى سعر : 12



فلفـل حامـى صـوب

من سعر : 8 الى سعر : 12



فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)

من سعر : 24 الى سعر : 34



ملوخية

من سعر : 2.5 الى سعر : 4.5



خيار صوب

من سعر : 8 الى سعر : 12



خيار بلدى

من سعر : 7 الى سعر : 11



بامية

من سعر : 29 الى سعر : 35



قلقاس

من سعر : 5 الى سعر : 10



بطاطا

من سعر : 4 الى سعر : 6



ثوم

من سعر : 24 الى سعر : 30



لفت

من سعر : 1.5 الى سعر : 2.5



بنجر

من سعر : 3 الى سعر : 5



قثاء

من سعر : 6 الى سعر : 9



زيتون تفاحى

من سعر : 26 الى سعر : 32



بيكول ومنزيل

من سعر : 18 الى سعر : 22



زيتون عزيزى لكويد

من سعر : 26 الى سعر : 32



دولسى وعاص

من سعر : 18 الى سعر : 22



عجيزى و شملالى

من سعر : 18 الى سعر : 22



خس كابوتشى

من سعر : 3 الى سعر : 5



كرنب (الواحدة 3 كيلو)

من سعر : 2.5 الى سعر : 3.5



كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو)

من سعر : 10 الى سعر : 0



كرنب احمر (الواحدة كيلو)

من سعر : 5 الى سعر : 0



قرنبيط (الواحدة 2 كيلو)

من سعر : 3 الى سعر : 4



بروكلى

من سعر : 5 الى سعر : 8



فجل احمر(الربطة كيلو)

من سعر : 3 الى سعر : 5



شبت (100 رابطة كيلو)

من سعر : 110 الى سعر : 140



بقدونس (100 رابطة كيلو)

من سعر : 110 الى سعر : 140



جرجير (100رابطة كيلو)

من سعر : 110 الى سعر : 14



كسبرة (100 رابطة كيلو)

من سعر : 110 الى سعر : 140



نعناع (100 رابطة كيلو)

من سعر : 7.5 الى سعر : 0



سلق (10 رابطات كيلو الرابطة)

من سعر : 7.5 الى سعر : 0



قرع عسل (الواحدة 6 كيلو)

من سعر : 18 الى سعر : 24



برتقال بلدى

من سعر : 7 الى سعر : 10



برتقال ابو سرة

من سعر : 8 الى سعر : 14



جريب فروت

من سعر : 3 الى سعر : 6



ليمون بلدى

من سعر : 5 الى سعر : 8



ليمون اضاليا

من سعر : 3 الى سعر : 6



عنب بناتى اصفر

من سعر : 18 الى سعر : 24



عنب بناتى احمر

من سعر : 18 الى سعر : 24



عنب كرمسن

من سعر : 18 الى سعر : 28



عنب رومى احمر

من سعر : 10 الى سعر : 18



تفاح مصرى

من سعر : 16 الى سعر : 26



تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو)

من سعر : 25 الى سعر : 35



تفاح سورى لبنانى

من سعر : 18 الى سعر : 28



بلح سمانى

من سعر : 5 الى سعر : 9



بلح زغلول

من سعر : 7 الى سعر : 13



بلح رملى

من سعر : 7 الى سعر : 11



بلح سلمى

من سعر : 10 الى سعر : 20



بلح بارحى

من سعر : 25 الى سعر : 40



بلح سيوى

من سعر : 30 الى سعر : 40



تين برشومى

من سعر : 10 الى سعر : 18



جوافة

من سعر : 10 الى سعر : 15



رمان

من سعر : 7 الى سعر : 15



كانتلوب

من سعر : 7 الى سعر : 15



كاكا

من سعر : 15 الى سعر : 20



مانجو عويس

من سعر : 27 الى سعر : 43



مانجو هندى

من سعر : 20 الى سعر : 34



مانجو تيمور

من سعر : 20 الى سعر : 34



مانجو زبدية

من سعر : 25 الى سعر : 28



مانجو بلدى

من سعر : 9 الى سعر : 15



مانجو فونس

من سعر : 20 الى سعر : 34



مانجو فص

من سعر : 30 الى سعر : 60



مانجو دبشه

من سعر : 15 الى سعر : 21



مانجو صديقة

من سعر : 18 الى سعر : 28



مانجو جولك

من سعر : 15 الى سعر : 21



مانجو سكرى

من سعر : 19 الى سعر : 25



مانجو بيض العجل

من سعر : 15 الى سعر : 21



مانجو سنارة

من سعر : 15 الى سعر : 21

