عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الصين بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

رفع البنك المركزي الصيني القيود المؤقتة على واردات الذهب التي فرضها على بعض المقرضين في محاولة لدعم اليوان، لكنها تسببت في ارتفاع سعر المعدن الثمين في البلاد.

ووصل الفارق بين سعر الذهب في شنجهاي ولندن إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، وفقًا للحسابات المستندة إلى أسعار التداول العام.

وتقلص الفارق إلى 76 دولارًا، اليوم الاثنين، بعد أن خفف بنك الشعب الصيني القيود على واردات المعدن الثمين الأسبوع الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر غير الرسمي الممنوح لبعض البنوك التجارية الحكومية ومتوسطة الحجم لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وكانت الصين خفضت في أغسطس وأوقفت منح حصص لواردات الذهب الدولية من قبل البنوك لتخفيف الاندفاع في المشتريات للتحوط ضد ضعف العملة المحلية.

وزيرا خارجية الصين وروسيا: تعاون البلدين غير موجه ضد أي طرف خارجي

هاجمت الزعيم شي..الصين تستدعي السفيرة الألمانية في بكين

وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما في أوائل سبتمبر بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وأصدر البنك المركزي الصيني تحذيرا قويا ضد الرهانات على انخفاض قيمة اليوان الأسبوع الماضي، ونفذ إجراءات للدفاع عن العملة، بما في ذلك مشتريات البنوك الحكومية وخفض متطلبات الاحتياطي الأجنبي في البنوك.

وارتفعت العملة من أدنى مستوى لها ليتم تداولها حول 7.286 اليوان مقابل الدولار بعد ظهر يوم الاثنين.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قال شخص مطلع على التوجيهات وشخص آخر تلقى التعليمات إنه تم رفع القيود على استيراد الذهب يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان تخفيف الضغط على اليوان قد أدى إلى رفع القيود.

الذهب البنك المركزي الصيني اليوان أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ماذا يعني اختراق القوات الأوكرانية للدفاعات الروسية جنوب باخموت؟

نيويورك تايمز: حلفاء أوكرانيا يعلقون آمالا كبيرة على الهجوم المضاد

جارديان: تطور مفاجئ في اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي

زيلينسكي لن ينتصر.. مخاوف أمريكية بسبب إجراءات الرئيس الأوكراني

الهجوم المضاد كارثي.. جندي أوكراني يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحرب

لا يدرك واقع الأمر..الكرملين يعلق على تصريحات شولتس بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

ترشيحاتنا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

بعد تفعيل مبادرة السيارات .. نداء عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج

ثنائي المصري يخضع للتحقيق بسبب الزمالك.. تفاصيل

بعد صفقة التبادل .. بايدن يتوعد إيران بعقوبات قاسية

بولندا تكشف شرط انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تدعو مواطنيها لحمل السلاح في الأعياد بسبب ازدياد مخاطر وقوع هجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ