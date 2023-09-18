قرار عاجل من الصين بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب

رفع البنك المركزي الصيني القيود المؤقتة على واردات الذهب التي فرضها على بعض المقرضين في محاولة لدعم اليوان، لكنها تسببت في ارتفاع سعر المعدن الثمين في البلاد.

ووصل الفارق بين سعر الذهب في شنجهاي ولندن إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، وفقًا للحسابات المستندة إلى أسعار التداول العام.

وتقلص الفارق إلى 76 دولارًا، اليوم الاثنين، بعد أن خفف بنك الشعب الصيني القيود على واردات المعدن الثمين الأسبوع الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر غير الرسمي الممنوح لبعض البنوك التجارية الحكومية ومتوسطة الحجم لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وكانت الصين خفضت في أغسطس وأوقفت منح حصص لواردات الذهب الدولية من قبل البنوك لتخفيف الاندفاع في المشتريات للتحوط ضد ضعف العملة المحلية.

وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما في أوائل سبتمبر بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وأصدر البنك المركزي الصيني تحذيرا قويا ضد الرهانات على انخفاض قيمة اليوان الأسبوع الماضي، ونفذ إجراءات للدفاع عن العملة، بما في ذلك مشتريات البنوك الحكومية وخفض متطلبات الاحتياطي الأجنبي في البنوك.

وارتفعت العملة من أدنى مستوى لها ليتم تداولها حول 7.286 اليوان مقابل الدولار بعد ظهر يوم الاثنين.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قال شخص مطلع على التوجيهات وشخص آخر تلقى التعليمات إنه تم رفع القيود على استيراد الذهب يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان تخفيف الضغط على اليوان قد أدى إلى رفع القيود.