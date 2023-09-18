هاجمت الزعيم شي..الصين تستدعي السفيرة الألمانية في بكين

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفيرة الألمانية المتواجدة على الأراضي الصينية، لإبلاغها باحتجاج السلطات على التصرفات والتصريحات التي صدرت ضد الصين، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الزعيم الصيني شي بأنه ديكتاتور.

وعليه تم استدعاء السفيرة الألمانية في بكين باتريشيا فلور إلى وزارة الخارجية الصينية.

وقال مسؤول إن الصين ردت بسخط شديد، ووصفت التصريحات بأنها "سخيفة للغاية" و"استفزاز سياسي صريح".

وأعربت بكين عن "استياءها العميق" وأنها ستقدم احتجاجات دبلوماسية إلى الجانب الألماني.

جاء تصريحات الوزيرة الألمانية خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية خلال زيارتها للولايات المتحدة.



أثارت تصريحات وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) حول الدولة الصينية وزعيم الحزب شي جين بينج موجات غضب دبلوماسية.

