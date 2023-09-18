وزيرا خارجية الصين وروسيا: تعاون البلدين غير موجه ضد أي طرف خارجي

دعا وزير الخارجية الصيني “وانج يي”، إلى تعزيز التعاون مع روسيا، بينما أكد نظيره الروسي سيرجي لافروف على عزم روسيا على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وذكر وزير الخارجية الصيني، أن التعاون الصيني ـ الروسي غير موجه ضد أي طرف خارجي، مشيرا إلى أن التعاون مع روسيا يعزز جهود مواجهة "الهيمنة" على المسرح الدولي.

واعتبر “لافروف”، أن التعاون بين موسكو وبكين مهم من أجل عالم "متوازن وعادل".

بدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الاثنين رحلته التي تستغرق أربعة أيام إلى روسيا لحضور الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا، ومن المتوقع مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن، وذلك عقب اجتماعه الذي استمر يومين. مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مالطا .

