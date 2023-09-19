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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار التموين: الاتجاهات العالمية تشير لارتفاعات في أسعار الذهب

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق في الآونة الأخيرة قائلاً: "أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة بلغ  سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيهاً  بعد أن تراجع  في وقت سابق وعيار الذهب 21 الذ ي بلغ 2220 جنيها للجرام وعيار18 بلغ  1898 جنيهاً للجرام  في مقابل 2531 جنيهاً للجرام بالنسبة لعيار 24.

 

توقع  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  أنه بالرغم من الاتجاه  لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى  وجود  مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع  المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني  سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون  لها تأثير على السوق المحلي.


وأشاد فرج بمبادرة  زيرو جمارك للذهب مؤكداً أنها حققت طفرات في كميات الذهب المتدفقة على السوق المحلي حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جلب طن ونصف الطن  من الذهب بما يعادل 1500 كجم من الذهب للسوق المحلي".


لافتاً إلى أن  المبادرة  مستمرة  في نجاحها برغم من  انتهاء موسم الاجازات الصيفية وهناك كميات لازالت تتدفق  للسوق المحلي  عبر الوافدين من الخارج غير المصريين أو  والمصريين أيضا بالأخص سبائك الذهب حيث زال لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها  فقط  فلازالت جاذبة للشراء ".


أوضح أن مبادرة  زيرو  جمارك ذهب اسهم في  استقرار الأسعار محلياً وقلل من معدلات التذبذب  حيث كانت الأسعار تتغير في كثير من الأحيان على مدار اليوم الواحد والان   باتت الأسعار مستقرة لمدد  تصل ليومين وثلاثة وهذا مفيد جداً لسوق الذهب وللعاملين فيه ".


وأوضح أن الذهب لازال مخزناً للقيمة موجهاً نصيحة للمواطنين  بالادخار  في الذهب والاستثمار فيه باعتباره  مخزن القيمة والقبلة الأولى للبنوك المركزية والافراد  وهو العملة العالمية المعتمدة على مستوى دول العالم ".


لافتاً إلى أن إقبال البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب    دفع الذهب كمعدن لتماسك أسعاره عالمياً فوق 1900 دولار  وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي  حاجز الالفي دولار ".

الذهب صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج وزير التموين برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي

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