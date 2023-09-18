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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن معرفة أسعار الذهب الان في مصر، ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاثنبن 18- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 17-9-2023

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

يأتي ذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا ملحوظا، مع هبوط سعر الأوقية عالميا إلى مستويات متدنية.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.
 

سعر الذهب اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023


سعر الذهب عيار 24
 2488 جنيهًا للبيع، 2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22
 2280.75 جنيه للبيع، و2273.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21
 2177 جنيهًا للبيع، و2170 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18
 1866 جنيه للبيع، و1860 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14
 1451.25 جنيه للبيع، و1446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12
 1244 جنيهًا للبيع، و1240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9
933 جنيها للبيع، و930 جنيها للشراء.

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر 

وعن سعر الذهب اليوم في مصر، فسجل سعر الجرام من أقل الأعيرة في مصر وهو  1244 جنيهًا للبيع، و1240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 18 بيع 1866 شراء 1860 جنيه جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر يقدمه موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية: 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2488 شراء 2480 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2280.75  شراء 2273.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2177 شراء 2170  جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1866 شراء 1860 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1451.25 شراء 1446.75 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1244 شراء 1240 جنيه.

الذهب عيار 9

عيار 9 بيع 933 شراء 930 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق.

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