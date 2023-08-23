لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء،الموافق 23 - 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، والقلق من نسبة الخسائر بفروق الأسعار، وتعويض ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وذلك في التعاملات المسائية، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبررة من قبل محلات الذهب.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري





سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,589 شراء 2,611 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,373 شراء 2,394 جنيه.

عيار 21 بيع 2,265 شراء 2,285 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,941 شراء 1,959 جنية.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,510 شراء 1,523 جنية.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,294 شراء 1,306 جنية.

الاونصة بيع 80,505 شراء 81,215 جنية.

الجنيه الذهب بيع 18,120 شراء 18,280 جنية.

الكيلو بيع 2,588,571 شراء 2,611,429 جنية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر،و تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام،ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرامK وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، .