عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انخفاض الدولار.. أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية| تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. 

كما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-8-2023

1,950 جنيها للجرام .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب الذهب الدولار وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-8-2023

1,950 جنيها للجرام .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-8-2023

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2300 جنيه

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

السبكي يختار مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مركز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات

بعد ظهور المتحور الجديد.. مستشار الرئيس للصحة: تلك حالات يجب أن تتناول اللقاحات

عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة قدمت 22 مليون خدمة طبية خلال 58 يوما

لتغطية احتياج السوق المحلية.. سوريا تقرر إيقاف تصدير زيت الزيتون

كاد أن يرقص.. شاهد رد فعل وزير الخارجية الروسي عقب استقباله في جنوب أفريقيا

الملك عبدالله يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ