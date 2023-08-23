بسبب انخفاض الدولار.. أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العالمية| تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا.