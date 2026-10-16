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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: فرص إحياء اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل وبعض الدول العربية كبيرة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ربما تعود إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن فرص إحيائها أصبحت، أكبر من أي وقت مضى.

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين، إن إسرائيل قدمت مساعدة كبيرة للسعودية في عملياتها ضد الحوثيين في اليمن، مضيفًا أن الرياض «سعيدة للغاية» بالدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية عودة اتفاقيات أبراهام إلى الواجهة، أجاب ترامب بالإيجاب، معتبرًا أن الظروف الحالية قد تتيح فرصًا جديدة لدفع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وسُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان يرى أن على السعودية قبول المساعدات الإسرائيلية المعروضة عليها لمواجهة الحوثيين، فأجاب بأنه يعتقد أن عليها قبولها، مؤكدًا أن إسرائيل قدمت بالفعل مساعدة كبيرة للرياض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات أبراهام إسرائيل السعودية

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