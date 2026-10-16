ترامب: سأفوز بـ 99% من الأصوات لو كنت مرشحاً لانتخابات إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو ترشح لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل لحصد تأييداً ساحقاً، وذلك خلال مقابلة أجراها أمس مع شبكة "نيوزماكس" من البيت الأبيض وتطرق فيها إلى علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحرب إيران وعدد من الملفات الأخرى.

وخلال المقابلة مع المذيع روب فينرتي، سُئل ترامب بشكل مباشر عما إذا كان يثق في نتنياهو، فأجاب: "بصراحة.. أنا لا أثق بأحد".

وأوضح ترامب أنه لا يثق بأحد في السياسة، لكنه أكد أن علاقته بنتنياهو جيدة، قائلاً: "انظر.. كانت تربطني به علاقة جيدة للغاية وحققنا نجاحات طيبة معاً"، مشيداً بالتعاون بينهما خاصة في الملف الإيراني، دون الإشارة إلى وجود أي خلاف.

وحول نيته التدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر والتي يسعى نتنياهو للفوز فيها بولاية جديدة، قال ترامب: "حسناً، إنهم يرغبون في ذلك، نعم يريدون مني المشاركة"، دون أن يلتزم بالمشاركة في الحملة أو إعلان تأييد مباشر لنتنياهو.

وتباهى ترامب بشعبيته بين الناخبين الإسرائيليين، زاعماً: "يقول الإسرائيليون إنني لو ترشحت لمنصب رئيس الوزراء فسأحصل على أصوات 99% منهم".

وتأتي التصريحات قبل أقل من أسبوعين من توجه الإسرائيليين لصناديق الاقتراع، في وقت يحرص فيه نتنياهو على إبراز علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي.

وحتى الآن تجنب ترامب إعلان تأييد صريح لنتنياهو، ففي مقابلة مع مجلة "تايم" في الأول من أكتوبر رفض تقديم دعم مباشر، مكتفياً بالقول إن أولويته هي المساعدة في الدفاع عن إسرائيل.