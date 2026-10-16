قمة الاتحاد الأوروبي: القادة يتحدون خلف زيلينسكي وسط خلاف حاد مع ترامب

تتصدر التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدول أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم /الجمعة/، حيث من المقرر أن يقف قادة الاتحاد صفا واحدا لدعم زيلينسكي، وفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وذكرت الشبكة أن هذا التضامن الأوروبي يأتي في ظل أزمة محتدمة بين كييف وواشنطن، أشعل فتيلها اتفاق الديزل المثير للجدل الذي عقده ترامب مع روسيا، والذي أحدث صدمة داخل التحالف الغربي..

وقد طالب ترامب أوكرانيا بوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية، محملا إياها المسئولية عن ارتفاع أسعار الوقود.. وردا على ذلك، هاجم زيلينسكي الموقف الأمريكي، مؤكدا أن "حرب ترامب على إيران" هي المسئولة فعليا عن اضطرابات الأسواق.

ويتمثل الهدف الرئيسي لليوم الثاني من القمة الأوروبية في إرسال رسالة واضحة للعالم مفادها أن أوروبا لا تزال تقف بكل ثقلها خلف أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، هيمنت معركة الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي على مجريات اليوم الأول من القمة، وبعد يوم طويل من المحادثات التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، تولى أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، زمام المفاوضات، متعهدا بتقديم مقترح تسوية جديد يتضمن أرقاما معدلة تمهيدا لعقد قمة استثنائية الشهر المقبل.