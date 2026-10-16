متحدث التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و2 مجنحين و3 مسيرات استهدفت السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع، وصاروخين مجنحين (كروز) فوق البحر الأحمر، وتدمير 3 طائرات مسيرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان اليوم إنه تم خلال الساعات الماضية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع.. مضيفا أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين مجنحين (كروز) فوق البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض في المملكة.