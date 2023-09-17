قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الان في مصر، ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الأحد 14- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا ملحوظا، مع هبوط سعر الأوقية عالميا إلى مستويات متدنية.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440 جنيه.

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429 جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الذهب اليوم في مصر، فسجل سعر الجرام من أقل الأعيرة في مصر وهو عيار عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر يقدمه موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعرعيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر عيار 21 سجل بيع 2,170 جنية شراء 2,180 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.