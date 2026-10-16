المفوضية الأوروبية وأوكرانيا تشكلان فريق عمل لتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية وأوكرانيا إطلاق فريق عمل مشترك لتسريع الإصلاحات المطلوبة لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على سيادة القانون ومكافحة الفساد، وذلك عقب تراجع المجر عن استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة فتح مجموعات تفاوضية جديدة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن فريق العمل سيضم مسئولين من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وسيعقد اجتماعات مرتين أسبوعيا خلال الأشهر المقبلة، بهدف مساعدة كييف على استكمال المتطلبات اللازمة للانضمام.

كانت الدول الأعضاء قد وافقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري على فتح مجموعتين تفاوضيتين إضافيتين، وسط توقعات بفتح المجموعتين المتبقيتين بحلول نهاية العام.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، في منشور على منصة "إكس"، إنها اتفقت مع رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كورتسكي على إطلاق فريق العمل المشترك، عقب مناقشة الخطوات المقبلة بعد فتح المجموعتين التفاوضيتين الجديدتين.

وسيركز الفريق على المعايير المرحلية التي يتعين على الدول المرشحة استيفاؤها قبل البدء في إغلاق فصول التفاوض، بما يشمل المتطلبات العالقة المتعلقة بأسس الانضمام، ولا سيما سيادة القانون وإصلاحات مكافحة الفساد.

كانت المجر قد تراجعت عن استخدام حق النقض بعد موافقة كييف على قانون للتعليم يتعلق بالأقلية المجرية في منطقة زاكارباتيا غربي أوكرانيا، حيث أقر البرلمان الأوكراني القانون بأغلبية واسعة ووقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي سريعا. وأثار التصويت آمالا في استمرار التوافق السياسي داخل أوكرانيا بشأن الإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.