زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بـ 70 مليار يورو إضافية لدعم أوكرانيا في 2027

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة الاتحاد الأوروبي، بتقديم دعم مالي إضافي لبلاده بقيمة 70 مليار يورو خلال العام المقبل؛ لتغطية احتياجات الدفاع والتسليح، وتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة العمليات العسكرية الروسية.



جاءت تصريحات زيلينسكي، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث دعا القادة الأوروبيين إلى توفير التمويل اللازم لاستمرار المجهود الحربي الأوكراني، محذرًا من ارتفاع تكلفة الحرب خلال العام المقبل.



وقال زيلينسكي إن تكلفة الحرب ستصل إلى 155 مليار يورو في العام المقبل، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى 70 مليار يورو إضافية على الأقل من شركائها الأوروبيين، لتمويل الدفاع وشراء الأسلحة وتعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الهجمات الروسية.



وأكد الرئيس الأوكراني أن المبلغ المطلوب واقعي، داعيًا قادة الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى آلية تضمن توفير الدعم، بما يساعد كييف على التصدي للقوات الروسية ومواصلة عملياتها الدفاعية.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تستطيع زيادة إنتاج بعض أنواع الطائرات المسيرة بمعدلات تتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف، لكنها تفتقر إلى التمويل الكافي لتحقيق هذه الزيادة، رغم الدور الذي تؤديه الطائرات المسيرة في التصدي للهجمات الروسية واستهداف خطوط الإمداد.



وتأتي المطالب الأوكرانية، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطًا مالية وعسكرية متزايدة، وسط مخاوف من استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، إلى جانب التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية والسياسات المتعلقة بروسيا.



وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإستوني “كريستين ميشال”، إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تقديم قرض جديد لأوكرانيا؛ لسد العجز المتوقع في ميزانيتها خلال العام المقبل، والحفاظ على قدرتها على مواصلة القتال.



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على قرض بقيمة 90 مليار يورو؛ لتغطية جانب كبير من الاحتياجات المالية الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027، بينما لا تزال الدول الأوروبية تبحث سبل توفير تمويل إضافي، وسط خلافات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف.