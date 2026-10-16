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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: جنيف تستضيف اجتماعا دوليا لتنسيق جهود السلام في السودان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

أعلنت الأمم المتحدة أن جنيف ستستضيف، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا دوليا موسعا لتنسيق مبادرات وجهود السلام بشأن السودان، بمشاركة 27 وفدا من دول ومنظمات دولية وإقليمية، فيما لن يشارك طرفا النزاع السوداني في الاجتماع.

وقالت نائلة حجار، المسئولة السياسية والمساعدة الخاصة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة - إن الاجتماع السادس من نوعه سيُعقد باستضافة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد السويسري، بهدف تعزيز التنسيق بين المبادرات المختلفة الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

وأوضحت أن الاجتماع سيركز على الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودفع العملية السياسية، إلى جانب بحث البعد الإقليمي للصراع وتداعياته على الدول المجاورة، والعمل على تحديد السبل التي يمكن من خلالها لمختلف المبادرات أن تعزز بعضها البعض.

ويشارك في الاجتماع أعضاء "الرباعية" المعنية بالسودان، التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب قطر وتركيا وألمانيا والنرويج، فضلا عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما تشارك دول الجوار السوداني وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد الوفود المشاركة إلى 27 وفدا.

ومن المقرر أن تضم الاجتماعات كذلك الأطراف المشاركة فيما يعرف بـ"الخماسية"، التي تجمع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي و"إيجاد" والجامعة العربية والأمم المتحدة، في إطار مساعي تنسيق المبادرات المختلفة المطروحة بشأن السودان.

ولن تشارك الحكومة السودانية أو قوات الدعم السريع في الاجتماع، إذ يخصص اللقاء للجهات والدول والمنظمات المنخرطة في جهود الوساطة، على أن يتم إطلاع طرفي النزاع على نتائج المناقشات في وقت لاحق.

وقالت حجار إن الاجتماع يمثل فرصة لجمع الجهات التي تقود مبادرات مختلفة بشأن السودان في إطار واحد، بما يسمح بتقليص الفجوات بينها وزيادة فاعلية الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف القتال ودفع العملية السياسية.

ومن المنتظر أن تكون الوفود المشاركة على مستوى وزراء ونواب وزراء ومسؤولين كبار، فيما تسعى المشاورات إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن سبل دعم جهود السلام في السودان.

الأمم المتحدة جنيف السودان

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