600 جنيه انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، فبعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 لـ مبلغ 2800 جنيه، سجل في أيام مبلغ 2300 و 2200 جنيه، و2100 جنيه، اليوم الجمعة 22-9-2023 سجل 2215 جنيها، أي أن هناك انخفاضات وضلت لـ 600 جنيه.

والجميع خلال هذه الفترة وتحديدًا قبل شهر 11 ينتظر قرار الحكومة، بتجديد قرار السماح لـ المصريين القادمين من الخارج، بالدخول بالذهب، دون دفع ضريبة على الذهب، وأن هذا القرار كان السبب في خفض الأسعار بأرقام كبيرة.

وكشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه، وأنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2531 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17800 جنيها.

سعر الذهب أمس الخميس:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.