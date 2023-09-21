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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الخميس 21-9-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 

بـ 1890 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد التحركات الجديدة

قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 سبتمبر، التي شهدت تحركات جديدة بالأسعار.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.


أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 21 - 9 - 2023

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 21 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:

سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.14 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.27 جنيه للبيع، و38.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.28 جنيه للبيع، و99.83 جنيه للشراء .

تحذير عاجل للسائقين.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية، وهناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، إن البلاد تتأثر بـ شبورة، وإن هذه الشبورة تحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحية.

وكشفت أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو، تعمل على توزيع الهواء، فالجميع لا يشعر بـ الرطوبة، وأن هذه الفترة ستنخفض الرطوبة.

 

 

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