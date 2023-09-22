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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه.. تحرك أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد قرار المركزي

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 25 جنيها دفعة واحدة ليتراجع من مستوى 2140 جنيها لـ 2215 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو  400 جنيه، إذ سجل  اليوم 17840 جنيها للشراء بعد ما سجل 17400 قبل ساعات للبيع، بفارق نحو 400 جنيه، فيما سجل نحو 18200 جنيه قبل أيام، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-9-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,205 شراء 2,215 حنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم اليوم الجمعة 22-9-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 1,890 شراء 1,899 جنيه

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,520 شراء 2,531
عيار 22بيع 2,310 شراء 2,320
عيار 21بيع 2,205 شراء 2,215
عيار 18بيع 1,890 شراء 1,899
عيار 14بيع 1,470 شراء 1,477
عيار 12بيع 1,260 شراء 1,266
الاونصةبيع 78,372 شراء 78,727
الجنيه الذهببيع 17,640 شراء 17,720
الكيلوبيع 2,520,000 شراء 2,531,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

التموين: توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون إنه بالرغم من الاتجاه  لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى  وجود  مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بقرار تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بارتفاع  المشتريات الصينية من الذهب حيث رفع البنك المركزي الصيني  سقف المشتريات من الذهب حيث نتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون  لها تأثير على السوق المحلي.

مبادرة  زيرو جمارك للذهب

وأشاد فرج بمبادرة  زيرو جمارك للذهب مؤكداً أنها حققت طفرات في كميات الذهب المتدفقة على السوق المحلي حيث نجحت خلال الفترة الماضية في جلب طن ونصف الطن  من الذهب بما يعادل 1500 كجم من الذهب للسوق المحلي".

لافتاً إلى أن  المبادرة  مستمرة  في نجاحها برغم من  انتهاء موسم الاجازات الصيفية وهناك كميات لازالت تتدفق  للسوق المحلي  عبر الوافدين من الخارج غير المصريين أو  والمصريين أيضا بالأخص سبائك الذهب حيث زال لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها  فقط  فلازالت جاذبة للشراء ".

أوضح أن مبادرة  زيرو  جمارك ذهب اسهم في  استقرار الأسعار محلياً وقلل من معدلات التذبذب  حيث كانت الأسعار تتغير في كثير من الأحيان على مدار اليوم الواحد والان   باتت الأسعار مستقرة لمدد  تصل ليومين وثلاثة وهذا مفيد جداً لسوق الذهب وللعاملين فيه ".

وأوضح أن الذهب لازال مخزناً للقيمة موجهاً نصيحة للمواطنين  بالادخار  في الذهب والاستثمار فيه باعتباره  مخزن القيمة والقبلة الأولى للبنوك المركزية والافراد  وهو العملة العالمية المعتمدة على مستوى دول العالم ".

لافتاً إلى أن إقبال البنوك المركزية العالمية على الاستثمار في الذهب    دفع الذهب كمعدن لتماسك أسعاره عالمياً فوق 1900 دولار  وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات التي قد تدفعه بسهوله عالميه لتخطي  حاجز الالفي دولار ".

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.  

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