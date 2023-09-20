بتخفيضات 40%.. أسعار الأدوات المدرسية 2023

أسعار سبلايز المدارس.. أو سعر سبلايز المدرسة.. أو أسعار الأدوات المدرسية كلها مصطلحات لنفس المعنى تشغل اهتمام أولياء الأمور قبل طلاب المدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي بالتزامن مع انطلاق معرض أهلا مدارس بأرض المعارض وانتشار فروع معارض أهلا مدارس في الجيزة وشكرا الخيمة وعدد من المحافظات لطرح الأدوات المكتبية بأسعار مخفضة.

ويستعرض “صدى البلد” أسعار سبلايز المدارس أو سعر سبلايز المدرسة أو أسعار الأدوات المدرسية في معارض أهلا مدارس بالإضافة إلى بعض أسعار السلع الغذائية التي يضمها المعرض كالتالي:

أسعار سبلايز المدرسة أو الأدوات المدرسية 2023

دسته أقلام جاف تبدأ من ٢٢.٥ جنيها

ألوان خشب ٢٠ جنيها

ألوان مياه ٢٥ جنيها

أستيكة ٢ جنيه

قلم سنون ١٠ جنيهات

دسته أقلام رصاص ١٧.٥ جنيه

براية ٧.٥ جنيه

مقلمة من٣٠ لـ ٦٥ جنيها

جلاد من ١٠ لـ ١٢.٥ جنيها

كراسة رسم من ١٦ ل ٤٥ جنيها

١٠ كشاكيل ٦٠ ورقة ٩٥ جنيها

١٠ كشاكيل ٤٠ ورقة ٦٩ جنيها

٢٠ كشكول ٢٨ ورقة ١١٠ جنيهات

كشكول سلك ٢٦ جنيها

كشكول وسط ٢٤ جنيها

مسطرة صغيرة ٣ جنيهات والكبيرة ٧.٥ جنيها

ألوان فلوماستر ٢٥ جنيها

شنطة مقاس ١٤ بسعر ١٦٠ جنيها

أسعار السلع الغذائية في معارض اهلا مدارس

سعر كيلو الأرز عريض الحبة ٢٢ جنيها وسعر الأرز الهندي ٢٠ جنيها سعر السكر ٢٠ جنيها وسعر زجاجة الزيت ٨٠٠ ملي ٤٠ جنيها وسعر كيلو الدقيق ١٨ جنيها و١/٢ كيلو لحم قطع 85 جنيها و ١/٢ كيلو لحم مفروم 85 جنيها وسعر كيلو دواجن مجمدة 85 جنيها

سعر دواجن مجمدة زنة كيلو و100 بسعر 93 جنيها وسعربط العابد سعر الكيلو 97 جنيها وسعر كرتونة البيض الأبيض ١٣٥ جنيها وكرتونة البيض الأحمر ١٤٠ جنيها.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في معارض "اهلآ مدارس" و منافذ المجمعات الاستهلاكيه والبالغ عددها 1300 منفذ علي متسوي جميع منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأنه أصدر توجيهه للشركة القابضة بأن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

وتابع الوزير، أن حلوى المولد النبوي الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى معرض" اهلا مدارس " مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

و من جانبه أكد اللواء خالد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارةالجملة، أن الشركة تشارك بجناح في معارض" اهلآ مدارس " علي مستوي جميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم طرح السكر الحر بالمعارض بسعر 20 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه في المعرض ، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيه، بأفرع البيع التابعة للشركة، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بها بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

وفي ذات السياق أكد أحمد كمال، معاون الوزير، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اصدر تعليماته بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد في أفرع المجمعات الاستهلاكية، يومياً وذلك علي حسب طلب المواطنين، مشيراً أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف، التي يتم طرحها للمواطنين.

وأوضح أن الكميات التي يتم طرحها يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، وأنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

وأوضح "كمال" انه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ورمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي للوزارة، بمجمع الألفى بجوار التأمينات الاجتماعية بوسط البلد.