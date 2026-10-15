صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري التركي

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حصد قائد المنتخب المصري ولاعب نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بعد أداءاته المبهرة مع فريقه في الدوري التركي.

وأحرز صلاح 4 أهداف وقدم مساهمتين تهديفيتين في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر ليسهم بشكل مباشر في 6 أهداف لصالح الفريق بمتوسط 1.5 هدف في كل مباراة.

وجاء تتويج اللاعب بعد تصدره للتصويت الذي أجرته شبكة "إتش تي سبور" بالتعاون مع موقع "مكوليك" متفوقًا على المرشحين الآخرين جيف أوربان وألكسندر كريزيديس وسرهات أوزتاشديلين.

وانتقل الأسطورة المصرية البالغ من العمر 34 عاماً إلى صفوف النادي التركي في أغسطس 2026 في صفقة انتقال حر بعد مسيرة تاريخية استمرت لـ 9 سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويقدم صلاح مستويات مذهلة في الملاعب التركية؛ جيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية (أحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة) خلال 7 مباريات فقط مع فريقه الجديد.