قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء أكرم جوهري رئيس التعبئة والإحصاء لـ«صدى البلد»: 18.9% من الأسر المصرية تعولها سيدات.. ومصر تقترب من المستهدف السكاني 2.1 طفل لكل أسرة
بنفس اسم «كروم» وأيقونته.. تطبيق مزيف يتجاوز دفاعات جوجل ويتسلل إلى متجر «بلاي»
صفعة من نتنياهو لـ بن غفير.. رفض منحه حقيبتي الدفاع والأمن القومي في الحكومة المقبلة
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة
أستاذ علوم سياسية: الحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع.. والأسرة خط الدفاع الأول عن الوعي والانتماء
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد
مصر دولة كبيرة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»
أزهري: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا
رغم البراءة في قضية كافيهات المقطم.. حكم غيابي يبقي إسماعيل دولار قيد الاحتجاز
أسيست محمد صلاح.. طرابزون سبور يسجل الهدف الأول في مرمى كوبس الفنلندي بدوري المؤتمر الأوروبي
عاصفة قضائية تضرب ChatGPT.. لماذا تقاضي 8 ولايات أمريكية شركة «أوبن إيه آي»؟
فؤادة مش شادية.. حسين فهمي يوضح حقيقة أزمة بوستر مهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري التركي

صلاح
صلاح
أ ش أ

 حصد قائد المنتخب المصري ولاعب نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بعد أداءاته المبهرة مع فريقه في الدوري التركي.

وأحرز صلاح 4 أهداف وقدم مساهمتين تهديفيتين في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر ليسهم بشكل مباشر في 6 أهداف لصالح الفريق بمتوسط 1.5 هدف في كل مباراة.

وجاء تتويج اللاعب بعد تصدره للتصويت الذي أجرته شبكة "إتش تي سبور" بالتعاون مع موقع "مكوليك" متفوقًا على المرشحين الآخرين جيف أوربان وألكسندر كريزيديس وسرهات أوزتاشديلين.

وانتقل الأسطورة المصرية البالغ من العمر 34 عاماً إلى صفوف النادي التركي في أغسطس 2026 في صفقة انتقال حر بعد مسيرة تاريخية استمرت لـ 9 سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويقدم صلاح مستويات مذهلة في الملاعب التركية؛ جيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية (أحرز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة) خلال 7 مباريات فقط مع فريقه الجديد.

محمد صلاح نادي طرابزون الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

إيران

الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران

نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين

فلسطين تطالب مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة

مؤشرا البحرين

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد