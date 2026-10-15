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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تفتح آفاقا جديدة للسياحة والشراكات الإستراتيجية بمعرض ريميني بإيطاليا

مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ

شاركت مصر للطيران بجناح دعائي في معرض TTG Travel Experience 2026 بمدينة ريميني الإيطالية، والذي انطلقت فعالياته يوم 14 أكتوبر 2026 واستمرت على مدار يومين، تأكيدًا على التزام الشركة بمواصلة تعزيز علاقاتها مع شركاء صناعة السياحة والسفر، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية بما يسهم في دعم مكانة المقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مصر للطيران الناقل الوطني المصري على دعم وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز تواجدها في المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة، 

وتأتي مشاركة مصر للطيران في المعرض للتعريف بأحدث طرازات أسطولها الجوي، واستعراض ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها، إلى جانب تسليط الضوء على خطط التوسع في تشغيل الرحلات من وإلى الوجهات الإيطالية، روما، ميلانو وفينيسيا، وربط هذه الوجهات بشبكة خطوط مصر للطيران والوجهات الجديدة التي أضافتها الشركة إلى شبكتها، بما يعزز فرص الربط الجوي بين مختلف الأسواق، ويدعم حركة السفر والسياحة بين مصر وإيطاليا.

وخلال فعاليات المعرض، عقد صلاح توفيق، المدير الإقليمي لمصرللطيران في إيطاليا ومالطا، وعمرو هليل مدير مكتب فينيسيا عدداً من الاجتماعات مع كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات الإيطالية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك في إطار تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات السياحية مع السوق الإيطالي.

وشهد جناح مصر للطيران بالمعرض عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي قطاع السياحة والسفر، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات مع شركاء السوق الأوروبي، وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق السياحي وتنشيط حركة السفر إلى المقصد السياحي المصري، بما يسهم في تعزيز تدفق السائحين إلى مصر وفتح آفاق أوسع للشراكات المستقبلية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران الناقل الوطني تسير من مطار القاهرة الدولي إلى إيطاليا 34 رحلة أسبوعيًا، بمعدل 17 رحلة جوية إلى ميلانو و 14 رحلة جوية إلى روما بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلى فينيسيا.

مصر للطيران الوطني المصري الحركة السياحية

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