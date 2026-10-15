طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش.. وصفة سهلة للإفطار والعشاء

يُعد البوريك بالجبنة من أشهى المعجنات التي يمكن تقديمها على مائدتي الإفطار والعشاء، إذ يجمع بين طبقات الجلاش المقرمشة وحشوة الجبن الغنية بالمذاق، كما يتميز بسهولة تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ.

ويمكن إعداد البوريك بالجبنة بأكثر من شكل، سواء على هيئة أصابع أو مثلثات، مع إضافة البقدونس والتوابل لتعزيز النكهة، والحصول على معجنات ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

وفيما يلي نستعرض مقادير وطريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش خطوة بخطوة للحصول على نتيجة شهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

مقادير البوريك بالجبنة:

لفة من الجلاش الجاهز.

كوب من الجبنة البيضاء المفتتة.

نصف كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت أو الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الزبادي، حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

سمسم أو حبة البركة للتزيين، حسب الرغبة.

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش:

ـ لتحضير حشوة الجبنة: ضعي الجبنة البيضاء المفتتة في وعاء، ثم أضيفي جبنة الموزاريلا والبقدونس المفروم والفلفل الأسود، وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتوزع النكهات بالتساوي.

ـ لتجهيز خليط التشريب: في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزيت أو الزبدة المذابة، ثم أضيفي الزبادي حسب الرغبة، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس يساعد على تماسك طبقات الجلاش أثناء الخبز.

ـ تشكيل البوريك وحشوه: افردي أوراق الجلاش وادهنيها بكمية مناسبة من خليط التشريب، ثم ضعي جزءًا من حشوة الجبنة ولفّي الأوراق على شكل أصابع أو مثلثات حسب الرغبة، مع إحكام إغلاق الأطراف للحفاظ على الحشوة داخل البوريك.

ـ تجهيز الصينية: ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم رصي قطع البوريك بداخلها مع ترك مسافات بسيطة بينها. ادهني الوجه ببقية خليط التشريب، ويمكن رش السمسم أو حبة البركة لإضافة مذاق مميز وشكل شهي.

ـ خبز البوريك في الفرن: سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم أدخلي الصينية واتركيها لمدة تتراوح بين 25 و35 دقيقة، أو حتى تكتسب قطع البوريك لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة، مع متابعة التسوية لتجنب احتراق الوجه.

ـ تقديم البوريك بالجبنة: أخرجي البوريك من الفرن واتركيه لبضع دقائق قبل التقديم، ثم قدميه ساخنًا بجانب الخضراوات الطازجة أو سلطة الزبادي، للحصول على وجبة شهية ومتكاملة العناصر.

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

نصائح لنجاح البوريك بالجبنة والحصول على القرمشة

ـ اخلطي نوعين من الجبن: يساعد الجمع بين الجبنة البيضاء والموزاريلا على الحصول على حشوة غنية، مع قوام مطاطي عند استخدام الموزاريلا.

ـ تجنبي الإفراط في خليط التشريب: استخدمي كمية مناسبة من الخليط حتى لا تصبح أوراق الجلاش طرية أكثر من اللازم أو تفقد تماسكها.

ـ سخّني الفرن مسبقًا: يساعد إدخال البوريك إلى فرن ساخن على نضجه بصورة أفضل واكتساب سطح ذهبي.

ـ راقبي وقت التسوية: تختلف مدة الخبز قليلًا حسب نوع الفرن وحجم قطع البوريك، لذلك تابعيها حتى تصل إلى اللون المطلوب.

ـ تعاملي مع الحشوة الرطبة بحذر: إذا كانت الجبنة تحتوي على كمية كبيرة من السوائل، صفيها جيدًا قبل الاستخدام حتى لا تؤثر في قرمشة الجلاش.

وبهذه الخطوات، يمكنك تحضير البوريك بالجبنة في المنزل بسهولة، والاستمتاع بمعجنات مقرمشة بحشوة شهية، تصلح للإفطار والعشاء أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.