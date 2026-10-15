هيئة المواصفات والجودة: حصول المنتج على علامة الجودة المصرية «م. ق.م» يعني مطابقته للاشتراطات

قال خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة أنشئت عام 1957؛ بهدف تقديم منتجات ومواصفات قياسية ترفع جودة حياة المواطن وتدعم المنافسة المحلية والعالمية.

وقال خالد صوفي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "المواصفات القياسية لم تعد تقتصر على السلع والمنتجات فقط؛ بل أصبحت تشمل الخدمات والأنشطة المختلفة".

وأضاف خالد صوفي: "المواصفات تخضع للمراجعة الدورية كل 5 سنوات مع التحديث الفوري عند ظهور تقنيات ومعايير عالمية جديدة".

وتابع خالد صوفي: "على المصنعين الاطلاع على المواصفات القياسية الملزمة قبل البدء في الإنتاج؛ لضمان الجودة وقدرة المنتج على المنافسة".

ونوه خالد صوفي، بأن: "حصول المنتج على علامة الجودة المصرية "م. ق. م" يعني المسؤولية الكاملة للهيئة عن سلامته ومطابقته للاشتراطات".