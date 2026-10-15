ألمانيا تسجن دنماركيين بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لاستهداف قادة يهود

أصدرت محكمة في مدينة هامبورج الألمانية، أحكاما بالسجن بحق مواطنين دنماركيين؛ بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إيران، والتخطيط لاستهداف شخصيات يهودية بارزة في ألمانيا.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول، البالغ من العمر 54 عامًا، لمدة 8 سنوات ونصف، فيما حُكم على شريكه، البالغ من العمر 43 عامًا، بالسجن 4 سنوات ونصف، بعد إدانتهما بالتورط في مخططات لاستهداف شخصيات يهودية، من بينها جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، فإن المتهم الأول، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، تلقى تعليمات من ضباط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قبل أن يسعى إلى تجنيد المتهم الثاني للمشاركة في تنفيذ هجوم ضد فولكر بيك، أو البحث عن شخص آخر لتنفيذه.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول بالتخطيط لإضرام النار في متجر لبيع الأطعمة اليهودية الحلال «الكوشر» في العاصمة برلين.

وكانت الشرطة الدنماركية قد ألقت القبض على المتهمين في مدينة آرهوس خلال العام الماضي، بناءً على طلب السلطات الألمانية، فيما جاء الحكم متوافقا مع طلب الادعاء، مع إعلان محامي الدفاع استئناف الحكم.

وتأتي القضية في ظل مخاوف ألمانية متزايدة من استهداف شخصيات ومؤسسات يهودية على الأراضي الألمانية، وسط تحذيرات من لجوء طهران، وفقًا لتقديرات أمنية، إلى تجنيد أشخاص من ذوي السوابق الجنائية في أوروبا لتنفيذ عمليات تستهدف مصالح يهودية وإسرائيلية.