اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مساء اليوم بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية: رئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد رومان جوفمان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ووفقاً للتقييمات، سيتناول الاجتماع جميع القضايا، بما في ذلك المخاوف الإسرائيلية بشأن إعادة تأهيل طهران لبرنامجها النووي، والاستعدادات لسيناريوهات مختلفة، كشن هجوم مفاجئ أو محاولات لعرقلة الانتخابات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس كشفت شبكة سي إن إن الأخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية استخدام أقوى قنبلة أمريكية غير نووية ضد إيران في هجوم جديد ومدمر، وذلك في ظل تزايد الضغوط لإنهاء الحرب التي تحظى بمعارضة شعبية واسعة.

وبحسب تقارير أمريكية ، فقد وضعت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) خططاً لاستخدام قنبلة "أم القنابل" -التي تزن 21,600 رطل- ضد المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما سيشكل تصعيداً حاداً للصراع المستمر منذ ستة أشهر.