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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الموعد النهائي والشروط.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية
تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية
خالد يوسف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، يجب على الطلاب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي باستخدام البريد المدرسي الموحد، ومراجعة البيانات بدقة، وتقديم المستندات المطلوبة للمدرسة في الموعد المحدد لضمان قبول التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية وتفادي أي تأخير قد يؤثر على حضور الامتحانات الرسمية المقبلة.

موعد غلق موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للتقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، مشددة على الطلاب بسرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

وزارة التربية والتعليم

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

أشارت وزارة التعليم، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

1- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، بالضغط هــنــــــــا
2- اختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

3- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

4- الضغط على تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

5- إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

6- إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

7- مراجعة البيانات الظاهرة في الاستمارة والتأكد من صحتها.

8- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

9- الضغط على تسجيل، وطباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم حصول الصالب على حساب موحد، يمكن إنشاء الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

إنشاء الحساب المدرسي الموحد

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- الضغط على الخدمات الإلكترونية.

- اختيار بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على أيقونة الحساب المدرسي الموحد.

- الضغط على حساب الطالب.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتاب كود الطالب.

- الضغط على أنا لست برنامج ريبوت.

- الضغط على التحقق من البيانات.

- تسجيل البيانات الطلوبة.

- التأكد من صحة البيانات.

- كتابة رقم هاتف يعمل لأجل تأكيد الرمز.

- كتابة الرمز.

- وبذلك يكون لدى الطالب حساب موحد.

أوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4x6.

- طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

الشهادة الإعدادية 2026 استمارة الشهادة الإعدادية 2026 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي المستندات المطلوبة

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