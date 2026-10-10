راعوا ظروفنا| طالبة في 2 إعدادي للوزير: جالي السكر ودخلت المستشفى ومالحقتش التقييمات

نشرت جوسبل ياسر الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة راهبات سيدة المعونة بإدارة الشروق التعليمية ، استغاثة بالفيديو لوزير التربية والتعليم عبر صفحتها على فيس بوك.

حيث قالت الطالبة : “أنا واحدة من الطلبة المتفوقين دراسيا ، كل سنة بأكون من الأوائل عمري ما استهونت بدراستي وتقييماتي ، لكن مع بداية السنة الدراسية الحالية دخلت الرعاية المركزة بسبب ازمة صحية شديدة ، وبعدها اتشخصت بمرض السكر ومن وقتها حياتي اتغيرت كلها ، حالتي الصحية لسه مستقرتشي، ويوميا بأكون بين المدرسة والمستشفى ، بأحاول أوازن بين تعبي وعلاجي ودراستي لكن الموضوع بقى صعب جدا عليا”.

وأضافت الطالبة في استغاثتها : "أنا بآخد انسولين بيخلي السكر عندي ساعات بينزل بشكل شديد جدا ، وساعات بيعلى وده بيخليني اتعرض لحالة صحية صعبة جدا ، وفي وسط كل ده المطلوب مني أحضر في المدرسة وأعمل تقييماتي في مواعيدها ، والمشكلة إن في تقييمات كتيرة فاتتني بسبب مرضي ودخولي المستشفى ، وأما جيت اطلب اعتماد اجازتي المرضية واجهت صعوبة في اعتمادها وعندي تقييم بكرة مش عارفة هعمل في ايه لاني لسة من ساعة طالعة من الطوارئ ، أنا لسة تعبانة جدا ولسه مش عارفة هعوض كل اللي فاتني ازاي ، ومش عارفة إيه هيحصل في باقي السنة الدراسية.

واستكملت الطالبة استغاثتها قائلة : يا سيادة الوزير انا مش بطلب امتيازات ولا عايزة معاملة مختلفة عن باقي زمايلي ، انا كل اللي بطلبه ان مرضي مايضيعش تعبي ومستقبلي الدراسي ، أنا اجتهدت طول السنين اللي فاتت دي عشان أكون من المتفوقين ومش من العدل اني اخسر درجات او فرص بسبب ظروف صحية خارجة عن ارادتي.

وقالت الطالبة : أنا مش بتكلم عن نفسي بس ، في طلبة كتير غيري عندهم أمراض مزمنة وأزمات صحية أصعب مني، وبيعيشو نفس معاناتي كل يوم ، هل المفروض الطالب المريض يختار بين صحته وعلاجه وبين مستقبله الدراسي .. هل ده عدل ؟ .. أنا بأتمنى من حضرتك إن يكون في مراعاة حقيقية للحالات المرضية، وإن الإجازات المرضية المعتمدة تتاخد في الاعتبار، ويكون في حل عادل يسمح للطلبة أصحاب الظروف المرضية أنهم يعوضوا التقييمات اللي فاتتهم بسبب ظروفهم وفقا للقواعد المنظمة .. أتمنى صوتي يوصل لحضرتك وإن رسالتي تكون سبب في حل المشكلة دي ليا ولغيري من الطلبة المرضى .