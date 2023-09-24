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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 جنيه|تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين  عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه،  سجل اليوم 1894 جنيها، وعيار 21 سجل 2210  جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.
 

أسعار الذهب

فيما قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24-9-2023 .

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.

صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين
 

وفي السياق، أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن فكرة صفر جمارك من الأفكار والقرارات الرائعة لـ الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تطبيق الجمارك فقط على القيمة المضافة، وهي 14 % علي المصنعية، ساهمت في دخول أكثر من طن ونصف من الذهب لـ البلاد.


ولفت إلى أن هذا القرار احدث توازن قوي جدًا في أسعار الذهب بالسوق، وأن هذه الفترة لا توجد ارتفاع في أسعار الذهب.

وكشف أن الأسعار المحلية الآن منخفضة، على الرغم من أن هناك ارتفاع في أسعار البورصة العالمية بـ 20 دولار.

وأشار إلى أن سعر الذهب قد وصل لـ 3000 جنيه في وقت سابق، ولكن الآن هناك استقرار في أسعار الذهب، وأن سعر جرام 21 وصل لـ 2220 جنيه.

اشتري الآن


ووجه رسالة لـ المواطنين، مؤكدًا أن شراء الذهب من الأشياء المميزة، وأن من لديه أموال من الممكن أن يشتري الذهب الآن، معقبا: الذهب زينة وخزينة.

 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب توك شو صدى البلد

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