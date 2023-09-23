التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن مدينة الذهب.. فيديو

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن انشاء مدينة الذهب حلم كبير لجميع العاملين في صناعة الذهب في مصر.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن مدينة الذهب تعتبر نقلة تقنية قوية جدًا، لآنها ستكون لها تأثير على نجاح صناعة الذهب.



ولفت إلي أن المدينة ستكون على مساحة 115 فدان بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون بها مدرسة لـ الذهب، وسيكون بها معارض ومصانع محلية وعالمية.



وأشار إلي أن مدينة الذهب ستكون مركزا لـ صناعة الذهب المحلي و العالمي، وأن هذا الأمر من الإنجازات العظيمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشف أنه مع الرئيس السيسي، سنصل لـ المستويات الأوروبية و الخليجية، في صناعة الذهب.

