عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن مدينة الذهب.. فيديو

الذهب
الذهب

 أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن انشاء مدينة الذهب حلم كبير لجميع العاملين في صناعة الذهب في مصر.

txt

عيار 18 يكسر حاجز 1800 جنيها .. أسعار الذهب اليوم | فيديو

txt

600 جنيه انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم


وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن مدينة الذهب تعتبر نقلة تقنية قوية جدًا، لآنها ستكون لها تأثير على نجاح صناعة الذهب.


ولفت إلي أن المدينة ستكون على مساحة 115 فدان بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون بها مدرسة لـ الذهب، وسيكون بها معارض ومصانع محلية وعالمية.


وأشار إلي أن مدينة الذهب ستكون مركزا لـ صناعة الذهب المحلي و العالمي، وأن هذا الأمر من الإنجازات العظيمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وكشف أنه مع الرئيس السيسي، سنصل لـ المستويات الأوروبية و الخليجية، في صناعة الذهب.
 

التموين وزير التموين صناعة الذهب الذهب مدينة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

ترشيحاتنا

تقرير خاص| هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على عمل الصحفيين؟

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ