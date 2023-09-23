عيار 18 يكسر حاجز 1800 جنيها .. أسعار الذهب اليوم | فيديو

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2531 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17800 جنيها.