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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتري الآن.. صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن صفر جمارك

الذهب
الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن فكرة صفر جمارك من الأفكار والقرارات الرائعة لـ الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية.

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التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن مدينة الذهب.. فيديو

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600 جنيه انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم


وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن تطبيق الجمارك فقط على القيمة المضافة، وهي 14 % علي المصنعية، ساهمت في دخول أكثر من طن ونصف من الذهب لـ البلاد.


ولفت إلى أن هذا القرار احدث توازن قوي جدًا في أسعار الذهب بالسوق، وأن هذه الفترة لا توجد ارتفاع في أسعار الذهب.

وكشف أن الأسعار المحلية الآن منخفضة، على الرغم من أن هناك ارتفاع في أسعار البورصة العالمية بـ 20 دولار.

وأشار إلى أن سعر الذهب قد وصل لـ 3000 جنيه في وقت سابق، ولكن الآن هناك استقرار في أسعار الذهب، وأن سعر جرام 21 وصل لـ 2220 جنيه.

اشتري الآن


ووجه رسالة لـ المواطنين، مؤكدًا أن شراء الذهب من الأشياء المميزة، وأن من لديه أموال من الممكن أن يشتري الذهب الآن، معقبا: الذهب زينة وخزينة.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2531 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17800 جنيها.

 

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