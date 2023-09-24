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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة بالتزامن مع تراجع  سعر الأوقية عالميا، وقرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 وعيار 18 الأكثر بحثا لشراء المشغولات الذهبية.

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سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

وللراغبين في شراء المصوغات والمشغولات المختلفة ، يكون سعر جرام الذهب عيار 18 ، أهم ما يبحث عنه المشترين، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج، والذي تراجع عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,886 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وعن سعر الأصفر اليوم، فتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، ليسجل اليوم 17,600  جنيه بعد 17680 جنيها أمس ، فيما سجل نحو   18200 جنيه قبل أيام ، فيما يظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الراغبين في الشراء بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد ، 2,526 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,210 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد ، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 17,600 جنيها.

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر الأوقية اليوم، تراجعا على مستوى العالم، إذ سجلت في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1925 دولار بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 1945 قبل 4 أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

ويهتم المشترون بالبحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية ، خاصة عند شراء المصوغات ، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

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