شهدت منطقة إمبروزو بحي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين، وخالٍ من السكان، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 27 بشارع ابن مماتي بمنطقة إمبروزو التابعة لمحرم بك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وطابق علوي، وخالٍ تمامًا من السكان، وقد تعرض لانهيار أجزاء منه، دون تسجيل أي إصابات.

وعلى الفور، جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأجزاء الخطرة والآيلة للسقوط، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.