عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

800 جنيه.. صناعة الذهب تفجر مفاجأة بشأن قرار صفر جمارك.. فيديو

الذهب
الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب قبل قرار الحكومة الخاصة بـ صفر جمارك قد وصل لـ 3000 جنيه ببعض المحلات، و بعد هذا القرار انخفضت الأسعار ووصلت الآن لـ 2220 جنيه.

txt

اشتري الآن.. صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن صفر جمارك

txt

التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن مدينة الذهب.. فيديو

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الجميع لاحظ الانخفاضات الكبيرة التي حدث في الذهب، وأن أسعار الذهب الآن تشهد استقرار بالأيام، وليس كما كان يحدث في اليوم تتغير الأسعار أكثر من مرة كل ساعات.

ولفت إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها، وعيار 24 سجل 2531 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيها للجرام، والبرصة العالمية تسجل 1924.

وأوضح أن انشاء مدينة الذهب حلم كبير لجميع العاملين في صناعة الذهب في مصر، وأن مدينة الذهب تعتبر نقلة تقنية قوية جدًا، لآنها ستكون لها تأثير على نجاح صناعة الذهب.


ولفت إلي أن المدينة ستكون على مساحة 115 فدان بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون بها مدرسة لـ الذهب، وسيكون بها معارض ومصانع محلية وعالمية.


وأشار إلي أن مدينة الذهب ستكون مركزا لـ صناعة الذهب المحلي و العالمي، وأن هذا الأمر من الإنجازات العظيمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وكشف عن أنه مع الرئيس السيسي، سنصل لـ المستويات الأوروبية و الخليجية، في صناعة الذهب.
 

 

 

 

الذهب صناعة الذهب أسعار الذهب صفر جمارك التموين وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

قيس سعيد يتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخ تونس

ترشيحاتنا

الصيف خلص| مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الـ 45 يومًا المقبلة

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

افتكر نفسه في ليفربول.. ماني يثير الجدل بتصرف غريب مع فيرمينو

وزير الصحة: نوفر خدمات علاج السل مجانا في 33 مستشفى و131 عيادة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة من التنسيق

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ