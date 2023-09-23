ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات مساء أمس الجمعة، مدعومة بالتراجع الطفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد ‏ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.‏

وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ‏مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.‏

كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى ‏إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفقًا للتوقعات ‏الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

أظهر نشاط الأعمال الأمريكي تغيرًا طفيفًا في سبتمبر، مع تباطؤ قطاع ‏الخدمات الضخم بشكل أساسي بأبطأ وتيرة منذ فبراير، حسبما أظهر مسح نُشر يوم ‏الجمعة.‏

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الإنفاق ‏الاستهلاكي الأمريكي يواصل تحدي التوقعات بتعثره في مواجهة الزيادات الشديدة ‏في أسعار الفائدة من الفيدرالي.‏

وفيما يتعلق بالتعاملات على المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 23.54 ‏دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من سبتمبر. وصعد ‏البلاتين 0.8% إلى 926.45 دولار ونزل البلاديوم 1% إلى 1250.78 دولار ‏للأوقية.‏