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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات مساء أمس الجمعة، مدعومة بالتراجع الطفيف في ‏الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع استيعاب المستثمرين للموقف المتشدد من ‏بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد ‏ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.‏

وتراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ‏مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد ‏سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.‏

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كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى ‏إمكانية رفعها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفقًا للتوقعات ‏الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

أظهر نشاط الأعمال الأمريكي تغيرًا طفيفًا في سبتمبر، مع تباطؤ قطاع ‏الخدمات الضخم بشكل أساسي بأبطأ وتيرة منذ فبراير، حسبما أظهر مسح نُشر يوم ‏الجمعة.‏

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الإنفاق ‏الاستهلاكي الأمريكي يواصل تحدي التوقعات بتعثره في مواجهة الزيادات الشديدة ‏في أسعار الفائدة من الفيدرالي.‏

وفيما يتعلق بالتعاملات على المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 23.54 ‏دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من سبتمبر. وصعد ‏البلاتين 0.8% إلى 926.45 دولار ونزل البلاديوم 1% إلى 1250.78 دولار ‏للأوقية.‏

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