بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

يحظى معدن الذهب ببحث واسع على محركات البحث لمعرفة أسعاره لا سيما بعد قرار المركزي أمس بشأن سعر الفائدة وتأثيرها المباشر على المعدن الأصفر بالارتفاع او الانخفاض.

قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب

عقب قرار البنك المركزي أمس بشأن أسعار الفائدة ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 25 جنيها دفعة واحدة ليصعد من مستوي 2140 جنيها لـ 2215 جنيها، حيث قررت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

استقرار قبيل الاعلان عن سعر الفائدة

شهدت أسعار الذهب قبل أيام وتحديدا أمس الخميس استقرارا حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب الآن بعد أن انخفض في مستهل التعاملات، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي أمس بساعات قليلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 استقرارًا ملحوظًا، خلال منتصف تداولات سوق الصاغة، حيث حقق سعر الذهب اليوم عيار 18 هدوءًا بعد آخر انخفاض له مساء أمس ولـ عيار 21 وكافة الاعيرة الذهبية.

استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد آخر انخفاض له بقيمة 10 جنيهات في سعر جرام الذهب، بحسب ما ورد عن أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

سعر الذهب وتثبيت سعر الفائدة

قفزت أسعار الذهب منذ قليل، في سوق الصاغة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة اليوم الخميس 21 - 9 - 2023 ، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 25 جنيها دفعة واحدة ليصعد من مستوي 2140 جنيها لـ 2215 جنيها.

تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ثباتًا على تراجعه الأخير، ليخالف بذلك توقعات خبراء الذهب الذين يترقبون ارتفاع سعر الذهب الفترة القادمة، وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1920 ليتراجع بقيمة 7 دولار.

5 دول عربية تمتلك احتياطات ذهب كبيرة

وكما هو معروف عن الدول العربية بأنها منبع الخيرات، فقد حباها الله كنوز في باطن الأرض ووفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن ترتيب أكبر الدول العربية امتلاكا لاحتياطي الذهب، ترتيبها عربيًا وعلى المستوى العالمي، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيًا بنحو 323.1 طن في المركز الـ18 عالميًا، وجاء في المرتبة الثانية لبنان بنحو 286.8 طن في المركز الـ20 عالميًا، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بنحو 173.6 طن في المركز الـ26 عالميًا، ويليها العراق بنحو 130.3 طن في المرتبة الرابعة في المركز الـ30 عالميًا، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة بنحو 125.5 طن في المركز الـ33 عالميًا.

وفيما يلي جدول مدرج به أسعار الذهب ليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023