باسم علي يعلن خروجه من جهاز منتخب مصر: قدر الله وماشاء فعل

أعلن باسم علي، نجم النادي الأهلي السابق، خروجه من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز المعاون للفراعنة.

ونشر باسم علي رسالة مؤثرة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشف خلالها عن عدم استمراره ضمن الجهاز الفني للمنتخب، متمنيًا التوفيق لـ علي ماهر وجهازه في المرحلة المقبلة.

وقال باسم في رسالته :"قدر الله وما شاء فعل أولًا وأخيرًا وربنا ديما عمره ما يعمل حاجة وحشة أبدًا لأي إنسان، وأنا راضي بحكمته فالحمد والشكر ديما لله.

واضاف "أتمنى من الناس مساندة ودعم كابتن علي ماهر وجهازه الفني المحترمين اللي ليا الشرف إني كنت واحد فوسطهم، اللي بتمنالهم كل التوفيق في المرحلة اللي جاية، وكان نفسي أكون موجود معاهم وتمثيل منتخب بلدنا لأن شرف عظيم لأي مدرب التواجد وتمثيل منتخب بلده".

وتابع :"كل التوفيق لهذا الجهاز المحترم اللي يستاهل الدعم والمساندة وربنا هيراضيهم إن شاء الله رب العالمين".

كان اسم باسم علي قد ظهر ضمن التشكيل الرسمي للجهاز المعاون لعلي ماهر، الذي تم الإعلان عنه عقب توليه قيادة الفراعنة خلفًا لحسام حسن، حيث كان من المقرر أن يتولى منصب المدرب المساعد، بجوار محمد عبد الكريم المدرب العام، ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى.