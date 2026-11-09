هيثم حسن يوجه رسالة دعم لحسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر

حرص هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، على دعم حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

ونشر هيثم حسن صورة تجمعه بالعميد حسام حسن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة دعم وتقدير للمدير الفني السابق، عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.