مصر الأوليمبية تضرب ولا تبالي في داكار.. ذهبية جديدة ترفع الحصيلة إلى 9 ميداليات.. وجوهر وإدريس يشيدان بالأبطال

واصلت البعثة الأوليمبية المصرية عزف سيمفونية التألق في العاصمة السنغالية داكار، وأضافت فصلًا جديدًا إلى حكاية الإنجاز المصري في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما نجح يحيى خالد صوابي، لاعب منتخب ألعاب القوى، في انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات رمي القرص، ليرتفع رصيد مصر إلى 9 ميداليات متنوعة، في مشاركة استثنائية تؤكد أن إرادة الأبطال أكبر من قيود الظروف وتحديات المنافسة.

وجاءت ذهبية يحيى صوابي لتمنح البعثة المصرية دفعة جديدة من الثقة، وترفع حصيلتها إلى 6 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وميداليتين برونزيتين، في إنجاز يحمل دلالات مهمة بالنظر إلى طبيعة المشاركة المصرية والتحديات التي سبقت انطلاق الدورة.

ويتصدر قائمة الشرف المصرية السباح زين هشام، صاحب الإنجاز الذهبي بثلاث ميداليات، بعدما قدم مستويات استثنائية أكدت موهبته الواعدة وقدرته على مقارعة أبطال العالم، فيما كتبت سندس سنبل تاريخًا جديدًا للرياضة المصرية بتتويجها بذهبية الووشو كونغ فو في منافسات «الجانشو»، لتسجل أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في تاريخ اللعبة.

كما أضاف يوسف حسن ذهبية جديدة إلى الرصيد المصري، قبل أن يأتي إنجاز يحيى صوابي في ألعاب القوى ليعزز الحضور المصري على منصات التتويج، ويؤكد تنوع مصادر التفوق بين الألعاب المختلفة.

وعلى مستوى الميداليات الأخرى، نجحت سارة عمرو حسني في إحراز فضية منافسات سلاح الشيش، فيما توج علي الرملي ببرونزية الجودو في وزن تحت 81 كجم، وأضاف محمد إسماعيل برونزية إطاحة المطرقة، لتكتمل لوحة الإنجازات المصرية بتسع ميداليات متنوعة، تعكس جهود جيل جديد من الأبطال الذين يحملون طموحات الرياضة المصرية إلى المستقبل.

وتكتسب هذه النتائج قيمة مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تخوض فيها مصر منافسات داكار، ببعثة تضم 46 لاعبًا ولاعبة في 19 لعبة رياضية، وسط قيود المشاركة التي فرضت حسابات مختلفة على حجم التمثيل المصري، فضلًا عن غياب ألعاب اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها وحصد الميداليات، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه، وهو ما جعل مهمة البعثة أكثر صعوبة، وفرض على اللاعبين والأجهزة الفنية تحديًا إضافيًا لإثبات الحضور المصري في ألعاب بديلة.

وأشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بما يحققه أبطال مصر من نتائج متميزة، مثمنًا إصرارهم على رفع العلم المصري فوق منصات التتويج، ومؤكدًا أهمية استمرار مساندة الأبطال وتوفير البيئة الداعمة لصناعة الإنجازات الرياضية.

كما أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبطال البعثة في داكار، مؤكدًا تقديره لما يقدمونه من أداء مشرف وروح قتالية عالية، ومثمنًا جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والاتحادات الرياضية في صناعة هذه النتائج، في ظل منظومة عمل تستهدف دعم المواهب الواعدة وإعداد جيل قادر على تمثيل مصر في الاستحقاقات الأوليمبية المقبلة.



وهكذا تواصل مصر كتابة حكايتها الأوليمبية في داكار؛ تسعة أوسمة من الفخر، وست ذهبيات تضيء الطريق، ورسالة واضحة بأن صناعة الأبطال لا تتوقف عند حدود الإمكانات أو قيود المشاركة، وإنما تبدأ من إرادة تعرف جيدًا كيف تحول التحديات إلى انتصارات، وكيف تجعل العلم المصري حاضرًا في مشهد المستقبل الأوليمبي.