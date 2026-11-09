الأهلى يفوز على البنك الأهلي 7-0 بدوري الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لسيدات كرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على مضيفه البنك الأهلى بنتيجة 7-صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الإثنين/ على ملعب نادى البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة، انفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة بعد أن ارتفع رصيده إلى 24 نقطة يليه المقاولون العرب برصيد 21 نقطة ..فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز التاسع.
وفي مباريات أخرى، أقيمت بنفس التوقيت والجولة، فاز فريق زد على مضيفه مركز شباب الزهور بخماسية نظيفة على ملعب مركز شباب الزهور وبالم هيلز على ضيفه بيراميدز بثنائية نظيفة على ملعب نادى بالم هيلز بفرع الشيخ زايد ووادى دجلة على ضيفه المصري 3-1 على ملعب نادي وادي دجلة بفرع التجمع الأول، ورع على ضيفه اس اى كا 5-1 على ملعب نادى مياه القاهرة وإنبي على ضيفه سموحة 3-0 على ملعب انبى بالكيلو 17.