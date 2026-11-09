مصطفى يونس: الأهلي عليه بيع إمام عاشور حفاظًا على غرفة الملابس

تحدث مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن الجدل المثار بشأن صورة محمد صلاح عقب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، كما كشف تفاصيل خلافه مع المدير الفني السابق للفراعنة، ووجه انتقادات حادة إلى إمام عاشور، لاعب الأهلي.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "عقلية محمد صلاح لا تصل إلى المستوى المتدني الذي يجعله ينشر هذه الصورة بعد رحيل حسام حسن، والتوأم نجوم كبار وحققوا بطولات لم يحققها كثيرون، ومن لا يحب صلاح سيعتبر أن الصورة موجهة إلى حسام حسن، بينما محبوه سيربطونها بفوز طرابزون".

وأضاف: "البلد الوحيد في العالم الذي يهين محمد صلاح هو نحن في مصر".

وكشف نجم الأهلي السابق عن تفاصيل خلافه مع حسام حسن، قائلًا: "حسام حسن أرسل لي رسالة أمس، وقال لي: لا تتصل بي مرة أخرى، ثم قام بحظري، بسبب حديثي عن بعض الأخطاء التي حدثت في منتخب مصر خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أسوأ شيء أن يهين المدير الفني لاعبيه".

وفيما يتعلق بأزمة إمام عاشور مع الأهلي، وجه مصطفى يونس نصيحة إلى إدارة النادي، قائلًا: "لو كنت مسؤولًا في الأهلي، لبعت إمام عاشور، ودفعت أموالًا للنادي الذي يرغب في ضمه، حفاظًا على غرفة الملابس، لأن الأهلي يعاني من أزمات منذ سنتين بسببه، وأرى أنه تسبب في مشكلات كبيرة داخل النادي وفرض على الإدارة أمورًا لم يستطع أحد قبله فرضها".