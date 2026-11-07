مش عارف أفرح ولا أزعل.. بوبو يودع علي ماهر برسالة مؤثرة بعد توليه تدريب منتخب مصر

وجه محمد رضا بوبو، لاعب سيراميكا كليوباترا، رسالة إلى علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عقب إعلان اتحاد الكرة توليه القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام حسن.

ونشر بوبو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بتولي علي ماهر تدريب المنتخب، ممزوجة بالحزن لرحيله عن سيراميكا كليوباترا، وكتب: «مش عارف أفرح ولا أزعل إنك مش هتكون معانا ونكمل الحاجات اللي كنا عايزين نعملها مع بعض السنة دي.. تستاهل كل حاجة حلوة وشغلك وتعبك سنين بتلاقيه النهاردة، مليون مبروك».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي المهمة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى اتحاد الكرة إلى بدء مرحلة جديدة مع المنتخب الوطني، من خلال إعادة ترتيب الجهاز الفني والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنافسات القارية وتصفيات كأس العالم.

