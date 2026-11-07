أول رد فعل من علي ماهر بعد توليه تدريب منتخب مصر

حرص علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على التعليق على توليه القيادة الفنية للفراعنة، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تعيينه خلفًا للعميد حسام حسن.

ونشر علي ماهر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمنت ترحيب الاتحاد المصري لكرة القدم بانضمامه إلى المنتخب الوطني، وعلق عليها بكلمات مقتضبة قائلاً: «الحمد لله».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي، تمهيدًا لتولي المهمة رسميًا.

ويأتي اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب في إطار استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من استحقاقات قارية ودولية، وسط ترقب للكشف عن تشكيل الجهاز الفني المعاون وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.