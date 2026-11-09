أفشة يوجه رسالة لحسام حسن بعد رحيله من تدريب المنتخب الوطني

حرص محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة دعم لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني السابق بعد رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة.

وكتب أفشة عبر حسابه على انستجرام: “بالتوفيق يا كابتن في كل اللي جاي ان شاء الله ”.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.