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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يترقب: هل يصبح مؤمن سليمان مدربا لسيراميكا بعد رحيل علي ماهر؟

خالد الغندور
خالد الغندور
نورهان عادل

كشف خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف مؤمن سليمان من تولي قيادة الجهاز الفني لفريق سيراميكا خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب رحيل الكابتن علي ماهر عن تدريب الفريق.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«هل يصبح مؤمن سليمان مدربا لسيراميكا بعد رحيل علي ماهر».

حيث أشارت تقارير إلى أن مؤمن سليمان أبلغ إدارة نادي الكرمة العراقي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق والعودة إلى الدوري المصري، إلا أن إدارة النادي العراقي تتمسك باستمراره وترفض رحيله

وتترقب جماهير سيراميكا الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، لحسم هوية الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المنافسات المقبلة.

خالد الغندور مؤمن سليمان سيراميكا فيسبوك

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