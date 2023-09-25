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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر بجميع أعيرته المختلفة، من أكثر ما يبحث عنه الكثير عبر محرك جوجل ، خاصة بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا، وقرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة.

استقرار لمدة 6 أشهر.. تعرف علي أسعار الدولار في مصر اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السادس على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات ،وفيما يلي ننشر سعر الدولارالأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25 سبتمبر2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

يهتم الآلاف بالبحث عن الأرصاد وحالة الطقس اليوم، فضلا عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية من هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع بدايات فصل الخريف الذي بدأ رسميا يوم 23 سبتمبر الجاري، وأنباء عن عاصفة التنين التي تضرب مصر ، والذي نفته الأرصاد تماما.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع زيادة توقيتات الفجر باستمرار وتراجع التوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع دخول فصل الخريف.

 

كرتونة البيض بـ140 جنيها| آخر أسعار الدواجن الآن في المحلات

يبحث الكثير عن أسعار البيض و الدواجن واليوم في المحلات، إذ استقرت الأسعار في المزرعة ، وتفاوتت باختلافات قليلة في المحلات للمستهلكين حسب كل منطقة ومسافة الشحن.

 

 

 

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