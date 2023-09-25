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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع زيادة توقيتات الفجر باستمرار وتراجع التوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع دخول فصل الخريف.

 

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

 

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، 10 ربيع الأول 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة في القـاهـرة5:18 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:48 م8:5 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية5:22 ص6:50 ص12:52 م4:18 م6:53 م8:11 م
طنطــا5:18 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:7 م
المنصورة5:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:48 م8:6 م
الزقـازيق5:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:5 م
أسيــوط5:21 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:49 م8:4 م
سـوهاج5:19 ص6:43 ص12:45 م4:11 م6:47 م8:1 م
بنى سويف5:19 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:49 م8:5 م
المنـيـا5:22 ص6:47 ص12:49 م4:15 م6:50 م8:6 م
قـــنا5:15 ص6:39 ص12:41 م4:7 م6:43 م7:57 م
أســوان5:16 ص6:38 ص12:40 م4:5 م6:42 م7:55 م
مطـروح5:33 ص7:1 ص1:3 م4:29 م7:4 م8:22 م
الغردقـة5:10 ص6:34 ص12:36 م4:2 م6:38 م7:53 م
الخارجـة5:26 ص6:49 ص12:51 م4:16 م6:52 م8:6 م
الإسماعيلية5:14 ص6:41 ص12:43 م4:9 م6:44 م8:2 م
دمياط5:14 ص6:42 ص12:44 م4:11 م6:46 م8:4 م
السـلوم5:41 ص7:9 ص1:11 م4:37 م7:12 م8:31 م
نويـبع5:5 ص6:31 ص12:33 م3:59 م6:35 م7:51 م
حلايــب5:2 ص6:23 ص12:25 م3:50 م6:27 م7:39 م
شرم الشيخ5:8 ص6:32 ص12:35 م4:0 م6:36 م7:52 م
الفـيــوم5:20 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:50 م8:6 م
6أكتـوبر5:19 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:7 م
كفر الشيخ5:18 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:7 م
الحامول5:17 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:48 م8:7 م
بلطيم5:17 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:49 م8:7 م
طابا5:4 ص6:30 ص12:32 م3:58 م6:34 م7:51 م
راس سدر5:13 ص6:39 ص12:41 م4:7 م6:43 م7:59 م
الطـــور5:10 ص6:35 ص12:37 م4:3 م6:39 م7:55 م
دهب5:6 ص6:32 ص12:34 م4:0 م6:35 م7:51 م
ابوزنيمة5:12 ص6:37 ص12:39 م4:5 م6:41 م7:57 م
راس غارب5:12 ص6:37 ص12:39 م4:6 م6:41 م7:57 م
القصير5:9 ص6:32 ص12:35 م4:0 م6:36 م7:51 م
برنيس5:6 ص6:28 ص12:30 م3:55 م6:32 م7:44 م
سفاجة5:10 ص6:34 ص12:36 م4:2 م6:38 م7:52 م
مرسى علم5:7 ص6:30 ص12:32 م3:58 م6:34 م7:48 م
شلاتين5:6 ص6:27 ص12:29 م3:54 م6:31 م7:44 م
سيدى برانى5:38 ص7:6 ص1:8 م4:34 م7:9 م8:28 م
الضبعة5:28 ص6:56 ص12:58 م4:24 م6:59 م8:17 م
العلمين5:27 ص6:54 ص12:56 م4:22 م6:57 م8:15 م
واحة سيوة5:42 ص7:8 ص1:10 م4:36 م7:11 م8:28 م
موط (الداخلة )5:31 ص6:54 ص12:56 م4:22 م6:58 م8:12 م
الفرافرة5:33 ص6:58 ص1:0 م4:26 م7:1 م8:16 م
البويطى5:29 ص6:54 ص12:56 م4:22 م6:57 م8:13 م
باريس5:25 ص6:47 ص12:49 م4:15 م6:51 م8:5 م
المحلة الكبرى5:17 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:49 م8:7 م
الحمام5:20 ص6:46 ص12:48 م4:15 م6:50 م8:7 م
نجع حمادى5:17 ص6:41 ص12:43 م4:8 م6:44 م7:59 م
بورسعيـد5:13 ص6:41 ص12:42 م4:8 م6:44 م8:2 م
السـويس5:13 ص6:40 ص12:42 م4:8 م6:43 م8:0 م
العريـش5:7 ص6:35 ص12:37 م4:3 م6:38 م7:56 م
الطـــور5:10 ص6:35 ص12:37 م4:3 م6:39 م7:55 م
دمنـهـور5:20 ص6:48 ص12:50 م4:16 م6:51 م8:9 م
ادفو5:16 ص6:38 ص12:40 م4:6 م6:42 م7:55 م
اسنا5:17 ص6:39 ص12:41 م4:7 م6:43 م7:57 م
الأقصر5:16 ص6:39 ص12:41 م4:7 م6:43 م7:57 م
القاهرة الجديدة5:18 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:4 م
توشكى5:23 ص6:44 ص12:46 م4:11 م6:48 م8:0 م
الدلنجات5:20 ص6:48 ص12:49 م4:15 م6:51 م8:8 م
كاترين5:9 ص6:34 ص12:36 م4:2 م6:38 م7:54 م
السادات5:21 ص6:48 ص12:50 م4:15 م6:51 م8:8 م
مدينة 15 مايو5:18 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:4 م
الصالحية الجديدة5:16 ص6:43 ص12:45 م4:11 م6:46 م8:4 م
العاشر من رمضان5:16 ص6:43 ص12:44 م4:10 م6:45 م8:3 م
العاصمة الادارية الجديدة5:17 ص6:44 ص12:45 م4:11 م6:47 م8:4 م
العبور5:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:4 م
الفشن الجديدة5:21 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:6 م
المنصورة الجديدة5:19 ص6:47 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:8 م
النوبارية الجديدة5:15 ص6:42 ص12:44 م4:10 م6:45 م8:3 م
بدر5:25 ص6:52 ص12:53 م4:19 م6:55 م8:12 م
بنى مزار الجديدة5:14 ص6:39 ص12:41 م4:7 م6:42 م7:59 م
بورسعيد الجديدة سلام5:10 ص6:38 ص12:40 م4:6 م6:41 م7:59 م
بئر العبد الجديدة5:16 ص6:44 ص12:45 م4:11 م6:46 م8:4 م
توشكى الجديدة5:23 ص6:45 ص12:47 م4:12 م6:48 م8:1 م
حدائق العاصمة5:13 ص6:40 ص12:42 م4:8 م6:43 م8:0 م
رشيد الجديدة5:5 ص6:33 ص12:35 م4:1 م6:36 م7:54 م
رفح الجديدة5:19 ص6:47 ص12:49 م4:14 م6:50 م8:8 م
سفنكس الجديدة5:17 ص6:43 ص12:45 م4:11 م6:46 م8:3 م
شرق العوينات5:17 ص6:38 ص12:40 م4:5 م6:42 م7:54 م
غرب النوبارية5:14 ص6:41 ص12:43 م4:9 م6:44 م8:2 م
منوف5:19 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:50 م8:7 م
ديارب نجم5:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:48 م8:5 م
ابو تشت5:18 ص6:41 ص12:43 م4:9 م6:45 م8:0 م
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