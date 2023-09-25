مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع زيادة توقيتات الفجر باستمرار وتراجع التوقيتات الأخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل مع دخول فصل الخريف.

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، 10 ربيع الأول 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: