مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18-9-2023 في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع زيادة توقيتات الفجر باستمرار وتراجع التوقيتات الاخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل.
يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.
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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، 24 صفر 1445 هجرية.
وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:
|المدينة
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|مواقيت الصلاة بالقـاهـرة
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:15 م
|مواقيت الصلاة بالإسكندرية
|5:17 ص
|6:46 ص
|12:54 م
|4:23 م
|7:2 م
|8:21 م
|طنطــا
|5:14 ص
|6:42 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|المنصورة
|5:12 ص
|6:40 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:15 م
|الزقـازيق
|5:12 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:56 م
|8:14 م
|أسيــوط
|5:17 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:17 م
|6:57 م
|8:12 م
|سـوهاج
|5:16 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:55 م
|8:10 م
|بنى سويف
|5:15 ص
|6:42 ص
|12:50 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:14 م
|المنـيـا
|5:18 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:19 م
|6:59 م
|8:15 م
|قـــنا
|5:12 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:11 م
|6:50 م
|8:5 م
|أســوان
|5:13 ص
|6:35 ص
|12:43 م
|4:9 م
|6:49 م
|8:2 م
|مطـروح
|5:28 ص
|6:57 ص
|1:5 م
|4:34 م
|7:13 م
|8:32 م
|الغردقـة
|5:6 ص
|6:31 ص
|12:39 م
|4:7 م
|6:46 م
|8:1 م
|الخارجـة
|5:22 ص
|6:46 ص
|12:53 م
|4:20 م
|7:0 م
|8:14 م
|الإسماعيلية
|5:9 ص
|6:37 ص
|12:45 م
|4:14 م
|6:53 م
|8:11 م
|دمياط
|5:10 ص
|6:38 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:14 م
|السـلوم
|5:36 ص
|7:5 ص
|1:13 م
|4:43 م
|7:22 م
|8:40 م
|نويـبع
|5:1 ص
|6:28 ص
|12:36 م
|4:4 م
|6:43 م
|8:0 م
|حلايــب
|5:0 ص
|6:21 ص
|12:28 م
|3:53 م
|6:34 م
|7:46 م
|شرم الشيخ
|5:4 ص
|6:29 ص
|12:37 م
|4:5 م
|6:44 م
|8:0 م
|الفـيــوم
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|6أكتـوبر
|5:15 ص
|6:42 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|كفر الشيخ
|5:14 ص
|6:42 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:17 م
|الحامول
|5:12 ص
|6:41 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|بلطيم
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:17 م
|طابا
|5:0 ص
|6:26 ص
|12:35 م
|4:3 م
|6:43 م
|8:0 م
|راس سدر
|5:8 ص
|6:35 ص
|12:43 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:8 م
|الطـــور
|5:6 ص
|6:32 ص
|12:40 م
|4:8 م
|6:47 م
|8:3 م
|دهب
|5:2 ص
|6:28 ص
|12:36 م
|4:5 م
|6:44 م
|8:0 م
|ابوزنيمة
|5:7 ص
|6:34 ص
|12:42 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:6 م
|راس غارب
|5:8 ص
|6:34 ص
|12:42 م
|4:10 م
|6:50 م
|8:6 م
|القصير
|5:6 ص
|6:30 ص
|12:37 م
|4:5 م
|6:44 م
|7:59 م
|برنيس
|5:3 ص
|6:25 ص
|12:32 م
|3:59 م
|6:39 م
|7:52 م
|سفاجة
|5:6 ص
|6:31 ص
|12:38 م
|4:6 م
|6:46 م
|8:1 م
|مرسى علم
|5:4 ص
|6:27 ص
|12:35 م
|4:2 م
|6:41 م
|7:55 م
|شلاتين
|5:3 ص
|6:25 ص
|12:32 م
|3:58 م
|6:39 م
|7:51 م
|سيدى برانى
|5:33 ص
|7:2 ص
|1:10 م
|4:40 م
|7:19 م
|8:38 م
|الضبعة
|5:24 ص
|6:52 ص
|1:0 م
|4:29 م
|7:8 م
|8:27 م
|العلمين
|5:22 ص
|6:50 ص
|12:58 م
|4:27 م
|7:6 م
|8:25 م
|واحة سيوة
|5:37 ص
|7:4 ص
|1:12 م
|4:41 م
|7:20 م
|8:37 م
|موط (الداخلة )
|5:28 ص
|6:51 ص
|12:59 م
|4:26 م
|7:5 م
|8:20 م
|الفرافرة
|5:30 ص
|6:55 ص
|1:2 م
|4:30 م
|7:9 م
|8:25 م
|البويطى
|5:25 ص
|6:50 ص
|12:58 م
|4:27 م
|7:6 م
|8:22 م
|باريس
|5:22 ص
|6:45 ص
|12:52 م
|4:19 م
|6:59 م
|8:13 م
|المحلة الكبرى
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|الحمام
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:20 م
|6:59 م
|8:16 م
|نجع حمادى
|5:14 ص
|6:38 ص
|12:45 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:7 م
|بورسعيـد
|5:8 ص
|6:36 ص
|12:45 م
|4:14 م
|6:53 م
|8:12 م
|السـويس
|5:9 ص
|6:36 ص
|12:44 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:9 م
|العريـش
|5:2 ص
|6:30 ص
|12:39 م
|4:8 م
|6:47 م
|8:6 م
|الطـــور
|5:6 ص
|6:32 ص
|12:40 م
|4:8 م
|6:47 م
|8:3 م
|دمنـهـور
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:21 م
|7:0 م
|8:19 م
|ادفو
|5:13 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:3 م
|اسنا
|5:14 ص
|6:37 ص
|12:44 م
|4:11 م
|6:51 م
|8:5 م
|الأقصر
|5:13 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:11 م
|6:50 م
|8:5 م
|القاهرة الجديدة
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:56 م
|8:14 م
|توشكى
|5:20 ص
|6:42 ص
|12:48 م
|4:14 م
|6:55 م
|8:7 م
|الدلنجات
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:21 م
|7:0 م
|8:18 م
|كاترين
|5:5 ص
|6:31 ص
|12:39 م
|4:7 م
|6:46 م
|8:2 م
|السادات
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:21 م
|7:0 م
|8:18 م
|مدينة 15 مايو
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:49 م
|4:17 م
|6:56 م
|8:14 م
|الصالحية الجديدة
|5:11 ص
|6:39 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:13 م
|العاشر من رمضان
|5:11 ص
|6:39 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:54 م
|8:12 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:13 م
|العبور
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:56 م
|8:14 م
|الفشن الجديدة
|5:17 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:14 م
|المنصورة الجديدة
|5:14 ص
|6:42 ص
|12:51 م
|4:20 م
|6:59 م
|8:17 م
|النوبارية الجديدة
|5:11 ص
|6:38 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:54 م
|8:12 م
|بدر
|5:21 ص
|6:48 ص
|12:56 م
|4:25 م
|7:3 م
|8:21 م
|بنى مزار الجديدة
|5:10 ص
|6:36 ص
|12:44 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:7 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|5:6 ص
|6:34 ص
|12:42 م
|4:11 م
|6:50 م
|8:8 م
|بئر العبد الجديدة
|5:11 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:14 م
|توشكى الجديدة
|5:21 ص
|6:43 ص
|12:49 م
|4:15 م
|6:55 م
|8:8 م
|حدائق العاصمة
|5:9 ص
|6:36 ص
|12:44 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:10 م
|رشيد الجديدة
|5:0 ص
|6:29 ص
|12:37 م
|4:6 م
|6:45 م
|8:4 م
|رفح الجديدة
|5:14 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:20 م
|6:59 م
|8:17 م
|سفنكس الجديدة
|5:12 ص
|6:39 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:13 م
|شرق العوينات
|5:15 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:9 م
|6:49 م
|8:2 م
|غرب النوبارية
|5:10 ص
|6:37 ص
|12:46 م
|4:14 م
|6:53 م
|8:11 م
|منوف
|5:14 ص
|6:42 ص
|12:51 م
|4:20 م
|6:59 م
|8:17 م
|ديارب نجم
|5:12 ص
|6:40 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:15 م
|ابو تشت
|5:14 ص
|6:38 ص
|12:46 م
|4:13 م
|6:53 م
|8:8 م