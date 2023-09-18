عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18-9-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع زيادة توقيتات الفجر باستمرار وتراجع التوقيتات الاخرى نتيجة قصر النهار تدريجيا ، مع طول الليل.

 

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

موضوعات متعلقة:

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-9-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أفضل صيغ الصلاة على النبي.. 5 كلمات للتفريج والشفاعة رددها خلال ربيع الأول

الصلاة على النبي في شهر مولده..رددها بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب يوم القيامة

48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، 24 صفر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة:

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
مواقيت الصلاة بالقـاهـرة5:13 ص6:41 ص12:49 م4:18 م6:57 م8:15 م
مواقيت الصلاة بالإسكندرية5:17 ص6:46 ص12:54 م4:23 م7:2 م8:21 م
طنطــا5:14 ص6:42 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:16 م
المنصورة5:12 ص6:40 ص12:49 م4:18 م6:57 م8:15 م
الزقـازيق5:12 ص6:40 ص12:48 م4:17 م6:56 م8:14 م
أسيــوط5:17 ص6:42 ص12:49 م4:17 م6:57 م8:12 م
سـوهاج5:16 ص6:40 ص12:47 م4:15 م6:55 م8:10 م
بنى سويف5:15 ص6:42 ص12:50 م4:18 م6:57 م8:14 م
المنـيـا5:18 ص6:43 ص12:51 م4:19 م6:59 م8:15 م
قـــنا5:12 ص6:36 ص12:43 م4:11 م6:50 م8:5 م
أســوان5:13 ص6:35 ص12:43 م4:9 م6:49 م8:2 م
مطـروح5:28 ص6:57 ص1:5 م4:34 م7:13 م8:32 م
الغردقـة5:6 ص6:31 ص12:39 م4:7 م6:46 م8:1 م
الخارجـة5:22 ص6:46 ص12:53 م4:20 م7:0 م8:14 م
الإسماعيلية5:9 ص6:37 ص12:45 م4:14 م6:53 م8:11 م
دمياط5:10 ص6:38 ص12:47 م4:16 م6:55 م8:14 م
السـلوم5:36 ص7:5 ص1:13 م4:43 م7:22 م8:40 م
نويـبع5:1 ص6:28 ص12:36 م4:4 م6:43 م8:0 م
حلايــب5:0 ص6:21 ص12:28 م3:53 م6:34 م7:46 م
شرم الشيخ5:4 ص6:29 ص12:37 م4:5 م6:44 م8:0 م
الفـيــوم5:16 ص6:43 ص12:51 م4:19 م6:58 م8:16 م
6أكتـوبر5:15 ص6:42 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:16 م
كفر الشيخ5:14 ص6:42 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:17 م
الحامول5:12 ص6:41 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:16 م
بلطيم5:13 ص6:41 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:17 م
طابا5:0 ص6:26 ص12:35 م4:3 م6:43 م8:0 م
راس سدر5:8 ص6:35 ص12:43 م4:12 م6:51 م8:8 م
الطـــور5:6 ص6:32 ص12:40 م4:8 م6:47 م8:3 م
دهب5:2 ص6:28 ص12:36 م4:5 م6:44 م8:0 م
ابوزنيمة5:7 ص6:34 ص12:42 م4:10 م6:49 م8:6 م
راس غارب5:8 ص6:34 ص12:42 م4:10 م6:50 م8:6 م
القصير5:6 ص6:30 ص12:37 م4:5 م6:44 م7:59 م
برنيس5:3 ص6:25 ص12:32 م3:59 م6:39 م7:52 م
سفاجة5:6 ص6:31 ص12:38 م4:6 م6:46 م8:1 م
مرسى علم5:4 ص6:27 ص12:35 م4:2 م6:41 م7:55 م
شلاتين5:3 ص6:25 ص12:32 م3:58 م6:39 م7:51 م
سيدى برانى5:33 ص7:2 ص1:10 م4:40 م7:19 م8:38 م
الضبعة5:24 ص6:52 ص1:0 م4:29 م7:8 م8:27 م
العلمين5:22 ص6:50 ص12:58 م4:27 م7:6 م8:25 م
واحة سيوة5:37 ص7:4 ص1:12 م4:41 م7:20 م8:37 م
موط (الداخلة )5:28 ص6:51 ص12:59 م4:26 م7:5 م8:20 م
الفرافرة5:30 ص6:55 ص1:2 م4:30 م7:9 م8:25 م
البويطى5:25 ص6:50 ص12:58 م4:27 م7:6 م8:22 م
باريس5:22 ص6:45 ص12:52 م4:19 م6:59 م8:13 م
المحلة الكبرى5:13 ص6:41 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:16 م
الحمام5:16 ص6:43 ص12:51 م4:20 م6:59 م8:16 م
نجع حمادى5:14 ص6:38 ص12:45 م4:13 م6:52 م8:7 م
بورسعيـد5:8 ص6:36 ص12:45 م4:14 م6:53 م8:12 م
السـويس5:9 ص6:36 ص12:44 م4:13 م6:52 م8:9 م
العريـش5:2 ص6:30 ص12:39 م4:8 م6:47 م8:6 م
الطـــور5:6 ص6:32 ص12:40 م4:8 م6:47 م8:3 م
دمنـهـور5:16 ص6:44 ص12:52 م4:21 م7:0 م8:19 م
ادفو5:13 ص6:36 ص12:43 م4:10 م6:49 م8:3 م
اسنا5:14 ص6:37 ص12:44 م4:11 م6:51 م8:5 م
الأقصر5:13 ص6:36 ص12:43 م4:11 م6:50 م8:5 م
القاهرة الجديدة5:13 ص6:40 ص12:48 م4:17 م6:56 م8:14 م
توشكى5:20 ص6:42 ص12:48 م4:14 م6:55 م8:7 م
الدلنجات5:16 ص6:44 ص12:52 م4:21 م7:0 م8:18 م
كاترين5:5 ص6:31 ص12:39 م4:7 م6:46 م8:2 م
السادات5:16 ص6:44 ص12:52 م4:21 م7:0 م8:18 م
مدينة 15 مايو5:14 ص6:41 ص12:49 م4:17 م6:56 م8:14 م
الصالحية الجديدة5:11 ص6:39 ص12:47 م4:16 م6:55 م8:13 م
العاشر من رمضان5:11 ص6:39 ص12:47 م4:15 م6:54 م8:12 م
العاصمة الادارية الجديدة5:13 ص6:40 ص12:48 م4:17 م6:55 م8:13 م
العبور5:13 ص6:40 ص12:48 م4:17 م6:56 م8:14 م
الفشن الجديدة5:17 ص6:43 ص12:50 م4:19 م6:58 م8:14 م
المنصورة الجديدة5:14 ص6:42 ص12:51 م4:20 م6:59 م8:17 م
النوبارية الجديدة5:11 ص6:38 ص12:47 م4:15 م6:54 م8:12 م
بدر5:21 ص6:48 ص12:56 م4:25 م7:3 م8:21 م
بنى مزار الجديدة5:10 ص6:36 ص12:44 م4:12 م6:51 م8:7 م
بورسعيد الجديدة سلام5:6 ص6:34 ص12:42 م4:11 م6:50 م8:8 م
بئر العبد الجديدة5:11 ص6:40 ص12:48 م4:17 م6:55 م8:14 م
توشكى الجديدة5:21 ص6:43 ص12:49 م4:15 م6:55 م8:8 م
حدائق العاصمة5:9 ص6:36 ص12:44 م4:13 م6:52 م8:10 م
رشيد الجديدة5:0 ص6:29 ص12:37 م4:6 م6:45 م8:4 م
رفح الجديدة5:14 ص6:43 ص12:51 م4:20 م6:59 م8:17 م
سفنكس الجديدة5:12 ص6:39 ص12:47 م4:16 م6:55 م8:13 م
شرق العوينات5:15 ص6:36 ص12:43 م4:9 م6:49 م8:2 م
غرب النوبارية5:10 ص6:37 ص12:46 م4:14 م6:53 م8:11 م
منوف5:14 ص6:42 ص12:51 م4:20 م6:59 م8:17 م
ديارب نجم5:12 ص6:40 ص12:49 م4:18 م6:57 م8:15 م
ابو تشت5:14 ص6:38 ص12:46 م4:13 م6:53 م8:8 م
مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

موضوعات متعلقة

48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"

ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح؟.. علي جمعة: تفتح لك 27 باب رزق

عبادة تجبر الخلل في الصلاة ولا تعوض الفوائت.. أمين الأفتاء يكشف عنها

حكم زيادة لفظ سيدنا في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية.. تعرف عليه

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-9-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

ترشيحاتنا

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم باستمرار الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على سحب إيران اعتماد مفتشي الوكالة الذرية

بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

ألمانيا توجه رسالة خطيرة للاتحاد الأوروبي بشأن الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ