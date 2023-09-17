ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح؟.. علي جمعة: تفتح لك 27 باب رزق

تزيد أهمية معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح خاصة مع دخول شهر ربيع الأول وهو شهر المولد النبوي ، والذي يمتلئ بالبركات والنفحات والعطايات الربانية ، ومن ثم ينبهنا إلى ضرورة اتباع هديه -صلى الله عليه وسلم - ليصيبنا بعضًا من فضله ، وحيث إم معرفة الفضل تزيد الحرص والاغتنام من هنا تبدو أهمية معرفة ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح ، لعلنا بها نكن من الفائزين .

ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا شك أن أفضل ما يمكن أن تفتتح به يومك بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن تبلغه السلام، لما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً إِلَّا وَهِيَ تَبْلُغُهُ يَقُولُ له الْمَلَكُ: فُلَانٌ يُصَلِّي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ".

وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال : ( ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح ؟)، أنها تفتح للعبد الأبواب المغلقة، وتسهل له أموره وتزيل همه، مؤكدًا أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي مفتاح السعادة الذي من الله تعالى به على المسلمين، فيلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم، وهذا المفتاح السحري تنفرج به الأزمات، وتنقشع به الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، كما أنها مجلبة للبركات، وسعة للرزق، وفيها ثواب عظيم، وهي من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفرج الكروب وتستر العيوب وتزيد الأرزاق، والله سبحانه وتعالى يصلى علينا بمثلها بأن يقدرنا، وبها تغفر الذنوب وتتحقق الأماني، ويُستجاب الدعاء وتقضى الحاجات.

وأشار في إجابته عن سؤال ماذا يحدث عند الصلاة على النبي في الصباح؟ ، إلى أننا في حاجة إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الزمن، لأنها مفتاح الخيرات ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، محذرًا من الإعراض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وتركها ؛ لأن في تركها الشر الكثير؛ فتركها علامة على البخل والشح، قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضح «المفتي السابق » ، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». (رواه البخاري).

فضل الصلاة على النبي في الصباح

نبهت الكثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة ، إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي كل وقت وحين، ذلك لأن الصلاة على النبي من أحب الذكر إلى الله جل وعلا ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة فضل الصلاة على النبي في الصباح ، ومنه:

يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

يكفي الله العبد المصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أهمّه.

تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تنقذ المسلم من صفة البخل.

سبب من أسباب طرح البركة.

سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

التقرّب إلى الله تعالى.

نيل المراد في الدنيا والآخرة.

سبب في فتح أبواب الرحمة.

دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لدفع الفقر.

تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.